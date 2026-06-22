Aktionstag „Kommunen am Limit“
Kein Geld: Idar-Oberstein geht die Luft aus 
Der Stadt Idar-Oberstein geht finanziell die Luft aus: Sie beteiligt sich am Aktionstag "Kommunen am Limit". Bei einem Pressege
Der Stadt Idar-Oberstein geht finanziell die Luft aus: Sie beteiligt sich am Aktionstag "Kommunen am Limit". Bei einem Pressegespräch in der Verwaltung wurden Sorgen und Nöte deutlich.
Vera Müller

Die kommunale Finanznot ist nicht abstrakt, sondern hat konkrete Auswirkungen in Idar-Oberstein. Gegenüber der Politik lautet die Forderung, das kommunale Finanzdefizit zu beseitigen und den Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ mit Leben zu füllen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Grundproblem verdeutlichte Oberbürgermeister Frank Frühauf: „Von Bund und Land werden immer mehr und immer komplexere Pflichtaufgaben auf die Kommunen übertragen, und das wird immer teurer. Dafür hat auch die Stadt Idar-Oberstein nicht genügend Geld, und es muss an anderer Stelle gespart werden.

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