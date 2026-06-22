Die kommunale Finanznot ist nicht abstrakt, sondern hat konkrete Auswirkungen in Idar-Oberstein. Gegenüber der Politik lautet die Forderung, das kommunale Finanzdefizit zu beseitigen und den Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ mit Leben zu füllen.
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Das Grundproblem verdeutlichte Oberbürgermeister Frank Frühauf: „Von Bund und Land werden immer mehr und immer komplexere Pflichtaufgaben auf die Kommunen übertragen, und das wird immer teurer. Dafür hat auch die Stadt Idar-Oberstein nicht genügend Geld, und es muss an anderer Stelle gespart werden.