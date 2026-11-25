Theatergruppe „Bräneler Rämm“ Kaviar trifft in Breitenthal auf Currywurst Günter Weinsheimer 25.11.2026, 18:00 Uhr

i Die Theatergruppe Bräneler Rämm zeigte ihr Können in dem lustigen Dreiakter "Kaviar trifft Currywurst". Günter Weinsheimer

Die „Bräneler Rämm“ zeigten am Samstagabend, 21. November, im vollbesetzten Breitenthaler Bürgerhaus, wie viel Leidenschaft und Qualität im Amateurtheater stecken kann.

„Bräneler Rämm“ – die Theatergruppe der Breitenthaler Singgemeinschaft – kann auf viele Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken und steht für engagiertes und mit viel Herz gestaltetes Laientheater. Mit großer Spielfreude, Kreativität und Teamgeist bringen die Akteure schon seit Jahren unterhaltsame Stücke auf die Bühne, die ihr Publikum begeistern und zum Lachen bringen.







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