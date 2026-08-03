Brände in VG Birkenfeld
„Kaum ist Einsatz beendet, ertönt der nächste Melder“
Eine Hecke stand auf rund 50 Metern Länge und 3 Metern Breite in Flammen
Eine Hecke stand auf rund 50 Metern Länge und 3 Metern Breite in Flammen
Christian Schulz. Hosser

Die zahlreichen Brände in der Verbandsgemeinde Birkenfeld haben die Freiwillige Feuerwehr stark in Anspruch genommen. Wehrleiter Lars Benzel warnt, dass irgendwann die Grenze des Machbaren für die ehrenamtlichen Kräfte erreicht ist.

Lesezeit 2 Minuten
Die Feuerwehren der VG Birkenfeld blicken auf einen belastenden Samstag zurück. Wer die Einsatzkräfte an diesem Tag erlebte, sah vor allem müde und erschöpfte Gesichter. Nach den kräftezehrenden Tagen bei der Bekämpfung eines der größten Flächenbrände in Rheinland-Pfalz bei Reichenbach blieb den ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männern kaum Zeit zum Durchatmen.
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