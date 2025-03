Die Jazztage Idar-Oberstein laden ein zu einem Wochenende voller musikalischer Entdeckungen – unter freiem Himmel, in besonderer Atmosphäre und mitten in der Stadt.

Die 28. Jazztage Idar-Oberstein machen den Stadtteil Idar vom 23. bis zum 25. Mai wieder zum Wohnzimmer des Jazz. Auf vier fußläufig erreichbaren Bühnen unter freiem Himmel erwartet die Besucherinnen und Besucher internationale Jazzvielfalt und mitreißende Live-Acts – bei freiem Eintritt und besonderem Flair. Musikalisch spannt sich der Bogen von virtuosem Jazz über elektronische Einflüsse bis hin zu sanften Songwriter-Melodien. Unter anderem dabei sind Fola Dada. Die Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises 2022 begeistert mit ihrer kraftvollen Stimme und einer einzigartigen Mischung aus Jazz und Soul.

Kulturreferentin Annette Strohm betont: „Ich bin froh, dass alles so bleiben kann wie bisher und wir vier Bühnen bespielen können.“ Eine „beachtliche Summe“ steuere das Land zur Förderung bei. Ansonsten wäre das Festival, das einen Ruf weit über die Region hinaus genießt, nicht finanzierbar. Auch die Sponsoren hebt Strohm hervor: so unter anderem die Vereinigte Volsbank Raiffeisenbank, die OIE, Schwollener Sprudel und die Kirner Privatbrauerei. Auch Barth und Frey (Idar-Oberstein) ist dieses Mal als Unterstützer dabei.

Norlyz bringen mit ihrem elektroakustischen Livesound die Energie elektronischer Musik mit der Wärme akustischer Instrumente auf die Bühne – von Techno geküsster Jazz, der gleichermaßen tanzbar, detailreich und inspirierend ist. Der junge Gitarrist Louis Matute aus der französischen Schweiz zählt zu den spannendsten Newcomern der Szene – technisch brillant und stilistisch innovativ.

i Fola Dada kommt zu den Idar-Obersteiner Jazztagen. Annette Cardinale Fotografie

Das israelische Trio Shalosh bricht Genregrenzen auf und verbindet Jazz mit Rock, klassischer Musik, afrikanischen Rhythmen und nahöstlichen Einflüssen. Alma Naidu – eine der vielversprechendsten Sängerinnen der deutschen Jazzszene, der Strohm eine große Karriere prophezeit – verbindet sanften Jazz mit Songwriter-Elementen, Folk und Soul – getragen von berührenden Melodien. Natürlich darf auch in diesem Jahr die Golden Swing Big Band unter der Leitung von Uwe Kirsch, die das Festival eröffnen, nicht fehlen.

Mit dabei sind auch Die Katzen aus Mainz: Das Vocal-Swing-Trio mit Vintage Flair nimmt mit auf eine Zeitreise in die Swing-Ära, orientiert am Vorbild bekannter Frauentrios wie den Andrews Sisters. Mit ihren eigens geschriebenen Arrangements und dem dreistimmigen Gesang im Close Harmony-Style verleihen Die Katzen ihrem Repertoire einen ganz individuellen Pfotenabdruck. Swing Classics, Jazz-Standards, Pop Hits, Chanson-Melodien und Retro-Schlager lassen die fünf studierten Musikerinnen so in neuem, swingendem Sound erstrahlen.

Helfer gesucht

Zur Unterstützung des Festivals bietet das Kulturamt an den Festivaltagen einen Förderbutton für 10 Euro an. Bei dessen Verkauf wird der Kulturverein Kamäleon unterstützen. Zudem werden weitere Helfer gesucht. Am Umwelt-Campus Neubrücke und an der Hochschule Idar-Oberstein soll nachgefragt werden, ob dort Studierende das Festival unterstützen wollen.

Im Vorverkauf ist der Button ab Mai für 8 Euro an den Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlungen Schulz-Ebrecht (Fußgängerzone Oberstein), Carl Schmidt (Fußgängerzone Idar), Textile Wohnkultur GmbH, Teehaus (Fußgängerzone Idar) und Tourist-Information (Fußgängerzone Oberstein).

Das komplette Lineup und weitere Infos unter www.idar-oberstein.de/kultur