Für Kathrin Hoffmann ist die FDP „die einzig wahre Partei“. Ihre auf den ersten Blick aussichtslose Direktkandidatur für den Landtag sei keine Alibiveranstaltung, sagt sie: Es sei „wichtig, dass die liberale Stimme im Land erhalten bleibt“.
Es gibt einen optimistisch stimmenden Trend bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19/Kreis Birkenfeld: Vier der sieben Kandidaten und Kandidatinnen sind jünger als 40, eine Bewerberin liegt nur knapp über dieser Grenze. Niemand ist älter als 55. Das war schon anders.