Porträt zur Landtagswahl 2026 Kathrin Hoffmanns Ziel: Zweimal 5 Prozent plus Stefan Conradt 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Beim Laufen im Wald mit Akita-Labrador-Hündin Luna kann Kathrin Hoffmann, FDP-Kandidatin für den Landtag, am besten entspannen. Kathrin Hoffmann

Für Kathrin Hoffmann ist die FDP „die einzig wahre Partei“. Ihre auf den ersten Blick aussichtslose Direktkandidatur für den Landtag sei keine Alibiveranstaltung, sagt sie: Es sei „wichtig, dass die liberale Stimme im Land erhalten bleibt“.

Es gibt einen optimistisch stimmenden Trend bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19/Kreis Birkenfeld: Vier der sieben Kandidaten und Kandidatinnen sind jünger als 40, eine Bewerberin liegt nur knapp über dieser Grenze. Niemand ist älter als 55. Das war schon anders.







