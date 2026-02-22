Landtagswahl am 22. März Kathrin Hoffmann will starke Stimme aus Region sein 22.02.2026, 19:00 Uhr

i Kathrin Hoffmann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die FDP an. Hoehr Media

Kathrin Hoffmann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet sie in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Kathrin Hoffmann ist 37 Jahre alt und lebt im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau 2010 legte sie den Bachelor of Administration (2012) und den Master of Management an der Hochschule Mainz (2014) ab.







