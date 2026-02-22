Landtagswahl am 22. März: Kathrin Hoffmann will starke Stimme aus Region sein
Landtagswahl am 22. März
Kathrin Hoffmann will starke Stimme aus Region sein
Kathrin Hoffmann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet sie in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.
Lesezeit 3 Minuten
Kathrin Hoffmann ist 37 Jahre alt und lebt im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau 2010 legte sie den Bachelor of Administration (2012) und den Master of Management an der Hochschule Mainz (2014) ab.