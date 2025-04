Der Kreistag hat zugestimmt, die Stelle im Haushalt bereits verankert: Seit Dienstag – kein Aprilscherz – hat der Nationalparklandkreis einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI). Die Aufgabe übernimmt Lukas Klein. Am Dienstagabend wurde der 28-Jährige aus Reichenbach im Festsaal des Birkenfelder Schlosses feierlich in sein Amt eingeführt.

Gleichzeitig verabschiedete Landrat Miroslaw Kowalski Armin Schneider, der das Amt des höchsten Feuerwehrmannes und Katastrophenschützers im Landkreis in der Übergangszeit seit der Wahl des vormaligen BKI Matthias König als Birkenfelder Verbandsbürgermeister ehrenamtlich und kommissarisch übernommen hatte. Der „Abschied“ war streng genommen aber gar keiner: Schneider bleibt als Stellvertreter im Amt, tritt lediglich „ins zweite Glied zurück“, wie er mit hörbarer Erleichterung selbst sagte.

Da wären wir auch schon beim Grund für die Änderung: Die Belastung, die die Koordination der kompletten Blaulichtfamilie nicht nur im Ernstfall, sondern auch im Arbeitsalltag mit sich bringt, ist ehrenamtlich längst nicht mehr leistbar – da sind sich alle Beteiligten einig. Und das empfiehlt auch das Land. Der Landrat betonte diesen Aspekt in seiner Begrüßung: „80.000 Menschen schützen und im Notfall retten – das ist im Ehrenamt, im normalen Berufsleben, so nebenher nicht mehr leistbar.“

Deshalb hatte der Landkreis nach dem „Go“ des Kreistags und der Aufsichtsbehörden die Stelle ausgeschrieben und mit Lukas Klein auch einen in allen Belangen passenden Bewerber gefunden: Im Rahmen seiner Ausbildung für das dritte Einstiegsamt der Fachrichtung Polizei und Feuerwehr hat er im Dezember 2024 die Laufbahnprüfung für den feuerwehrtechnischen Dienst abgelegt und zuvor, nach dem Abitur am Gymnasium Birkenfeld, ein Bachelorstudium der Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität in Wuppertal absolviert. Dabei lagen die Schwerpunkte auf Brand- und Bevölkerungsschutz sowie Arbeitssicherheit – ideale Voraussetzungen für den neuen Job. Zuletzt arbeitete der Urenkel des langjährigen Reichenbacher Ortsbürgermeisters Walter Schmidt beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz am Standort Trier. Da schließt sich der Kreis.

„Das wird bei mir keine One-Man-Show, ich stehe für Teamwork.“

Der neue BKI Lukas Klein in seiner Antrittsrede

Es sei ihm eine große Ehre, diese wichtige Aufgabe übernehmen zu können, sagte Klein in seiner Dankesrede. Er trete in große Fußstapfen, dankte er Armin Schneider für dessen Unterstützung in der Übergangszeit, ebenso dem Referat 33 bei der Verwaltung und den Kollegen in Uniform – überall sei er sehr freundlich aufgenommen worden. Auf ihn und alle Kollegen warteten große Herausforderungen: Zivilschutz, Hochwasserschutz, verstärkt auftretende Wald- und Wiesenbrände, mögliche Angriffe auf die Infrastruktur – aber weit mehr noch die Demografie. Denn es werde immer schwieriger, die in den Ruhestand wechselnden Ehrenämtler zu ersetzen: „Die Zahl der Einsatzkräfte geht zurück. Da müssen wir gegenarbeiten.“

Er möchte nun zu Beginn seiner Arbeit „erst einmal alle kennenlernen: Je enger wir uns abstimmen, umso besser funktioniert das große Ganze“, warb er für eine noch engere Verzahnung der Felder Brand- und Katastrophenschutz. Er ermunterte die Blaulichtfamilie, mit ihren Ideen, aber auch mit ihren Problemen zu ihm zu kommen.

Armin Schneider sagte, für ihn sei es „Ehrensache“ gewesen, die Lücke zwischen dem letzten nebenberuflichen und dem jetzigen hauptamtlichen BKI zu schließen: „Darin habe ich inzwischen Erfahrung ...“ Er habe in diesen sieben Monaten am eigenen Leib erfahren dürfen, „wie notwendig hier der Schritt in die Hauptamtlichkeit ist“. Er dankte allen Kollegen und der Verwaltung für die Unterstützung und erinnerte an die Baustellen, die auf den neuen obersten Feuerwehrmann im Kreis warten – etwa den noch immer nicht installierten Gefahrstoffzug und die Dopplung von Funktionen in den Spitzenpositionen von Brand- und Katastrophenschutz. Das könne sich rächen, wenn in extremen Notsituationen Manpower und Wissen an unterschiedlichen Stellen benötigt werden.

i Die ukrainische Tanz- und Singgruppe Zernyatko (deutsch: die Körnchen) umrahmte den feierlichen Akt im Festsaal des Birkenfelder Schlosses. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung

Eine Überraschung hatte der Landrat für die musikalische Umrahmung der Feierstunde parat: Am Anfang und am Ende der Reden trat die ukrainische Tanz- und Singgruppe Zernyatko (deutsch: die Körnchen) auf. Die hatte Miroslaw Kowalski bereits zu Beginn der Ukraine-Krise in Birkenfeld – damals noch als Stadtbürgermeister – begrüßen können, seither war der Kontakt zu Leiterin Raisa Zakletska und ihren Mädchen und jungen Frauen nie abgerissen. Das Ensemble besucht derzeit wieder einmal den Freundeskreis für ukrainische Kultur und Volkskunst in Hahnenbach bei Kirn und hatte sich spontan bereit erklärt, in ihren folkloristischen Kostümen bei der Feierstunde im Birkenfelder Schloss aufzutreten.