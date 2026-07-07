Nächtlicher Feuerwehreinsatz im ehemaligen Schwimmbad: Ein Brand forderte die ausgerückten Kräfte. Eine Kameradin wurde dabei verletzt, zudem nahm die Polizei an Ort und Stelle eine Person in Obhut.

In der Nacht auf Dienstag, 7. Juli, wurde die Feuerwache 1 um 2:35 Uhr zu einem Brand im Bereich des ehemaligen Kammerwoog-Schwimmbads gerufen. Der Brand war zuvor von der Polizei gemeldet worden.

Da das Gelände lediglich über eine Zufahrt von der B41 aus erreichbar ist, fuhren die Einsatzkräfte diese an.