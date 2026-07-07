Nächtlicher Feuerwehreinsatz im ehemaligen Schwimmbad: Ein Brand forderte die ausgerückten Kräfte. Eine Kameradin wurde dabei verletzt, zudem nahm die Polizei an Ort und Stelle eine Person in Obhut.
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In der Nacht auf Dienstag, 7. Juli, wurde die Feuerwache 1 um 2:35 Uhr zu einem Brand im Bereich des ehemaligen Kammerwoog-Schwimmbads gerufen. Der Brand war zuvor von der Polizei gemeldet worden. Da das Gelände lediglich über eine Zufahrt von der B41 aus erreichbar ist, fuhren die Einsatzkräfte diese an.