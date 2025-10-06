Treffen der Garnisonsstädte Kasernensanierung in Idar-Oberstein kommt nicht recht in Schwung 06.10.2025, 16:15 Uhr

i Die Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein soll angesichts des absehbaren Mehrbedarfs wieder hergerichtet werden. Das geht allerdings vielen Beobachtern nicht schnell genug. Reiner Drumm (Archiv)

Das Lager Aulenbach in Baumholder und auch die Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein sollen angesichts der Herausforderungen der „Zeitenwende“ saniert werden. Das geht vielen Beobachtern aber nicht schnell genug.

Bei einer Sitzung des Arbeitskreises (AK) Garnisonen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) haben sich Vertreter von Kommunen mit besonderen Belastungen durch militärische Standorte am Dienstag auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein beraten. Mit dabei war der Baumholderer VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser, der auf die schleppenden Sanierungsarbeiten im Lager Aulenbach und in der Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein aufmerksam machte: „Die ...







