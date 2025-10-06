Das Lager Aulenbach in Baumholder und auch die Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein sollen angesichts der Herausforderungen der „Zeitenwende“ saniert werden. Das geht vielen Beobachtern aber nicht schnell genug.
Lesezeit 2 Minuten
Bei einer Sitzung des Arbeitskreises (AK) Garnisonen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) haben sich Vertreter von Kommunen mit besonderen Belastungen durch militärische Standorte am Dienstag auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein beraten. Mit dabei war der Baumholderer VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser, der auf die schleppenden Sanierungsarbeiten im Lager Aulenbach und in der Klotzbergkaserne in Idar-Oberstein aufmerksam machte: „Die ...