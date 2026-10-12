Fest in Reichenbach Kartoffellager wird wieder zur Partymeile Gerhard Müller 12.10.2026, 11:52 Uhr

i Viele Gäste feierten mit der Familie Leonhard des zweiten Kartoffelfestes nicht nur im aufgebauten Zelt. Auch an den aufgestellten Stehtischen mit wärmendem Schwedenfeuer sowie am Bierstand war viel los. Gerhard Müller

Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat, Kartoffelwaffeln und Spiralkartoffeln – die Angebotspalette rund um die Erdäpfel lockte wieder zahlreiche Besucher zu Familie Leonhard nach Reichenbach. Die Landwirte hatten zum Abschluss der Ernte eingeladen.

Nach Abschluss der Kartoffelernte veranstaltete die Familie Leonhard rund um ihren Kartoffelkeller in der Reichenbacher Ortsmitte ihr zweites Kartoffelfest. Der Nachwuchs um Moses Leonhard und Kristina Hahn hatte das Fest in diesem Jahr etwas größer aufgezogen, indem sie zusätzlich ein Zelt und einen Bierstand außerhalb des Gebäudes aufschlugen.







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