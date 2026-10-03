Familie Leonhard lädt ein
Kartoffelfest in Reichenbach wird neu aufgelegt
Schon im vergangenen Jahr, als die Prämiere des Kartoffelfestes über die Bühne ging, folgten ganz viele Gäste der Einladung der
Schon im vergangenen Jahr, als die Prämiere des Kartoffelfestes über die Bühne ging, folgten ganz viele Gäste der Einladung der Familie Leonhard zu ihrem Kartoffellager
Gerhard Müller

Das Kartoffelfest in Reichenbach kam im vergangenen Jahr so gut an, dass sich die Familie Leonhard dazu entschlossen hat, es noch einmal auszurichten. Los geht es am Samstag, 10. Oktober, ab 11 Uhr.

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Da das Kartoffelfest der Familie Leonhard im vergangenen Jahr nicht nur von den Reichenbachern, sondern auch von vielen auswärtigen Gästen so gut angenommen wurde, wird es in diesem Jahr eine Neuauflage geben. Das zweite Kartoffelfest wird nach Abschluss der Kartoffelernte am Samstag, 10.
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