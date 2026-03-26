Der 13-jährige David Bangert aus Idar-Oberstein gibt Gas. Der junge Mann will im Kartsport ganz nach vorn. Sein Fernziel: die Formel 1.
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Der 13-jährige David Bangert aus Idar-Oberstein will an die Spitze im Kartsport und träumt von der Formel 1. Damit der kostspielige Aufstieg in die Junior-Klasse gelingt, setzt seine Familie unter anderem auf eine besondere Spendenaktion.David sei eher ein zurückhaltender Typ und stelle sich selbst nicht in den Mittelpunkt, beschreibt Mutter Anna Bangert ihren Sohn, der die siebte Klasse des Göttenbach-Gymnasiums besucht.