Junges Talent hat klare Ziele Kartfahrer David (13) aus Idar-Oberstein gibt Gas Vera Müller 26.03.2026, 08:35 Uhr

i David Bangert (13) gibt Gas. Der Idar-Obersteiner Gymnasiast hat klare Ziele. Anna Bangert

Der 13-jährige David Bangert aus Idar-Oberstein gibt Gas. Der junge Mann will im Kartsport ganz nach vorn. Sein Fernziel: die Formel 1.

Der 13-jährige David Bangert aus Idar-Oberstein will an die Spitze im Kartsport und träumt von der Formel 1. Damit der kostspielige Aufstieg in die Junior-Klasse gelingt, setzt seine Familie unter anderem auf eine besondere Spendenaktion.David sei eher ein zurückhaltender Typ und stelle sich selbst nicht in den Mittelpunkt, beschreibt Mutter Anna Bangert ihren Sohn, der die siebte Klasse des Göttenbach-Gymnasiums besucht.







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