Wenn man an Dubai denkt, kommen einem sofort ultramoderne Architektur, Luxusläden und ein glitzerndes Nachtleben in den Sinn. Doch die Metropole am Persischen Golf steht mit der weltweit höchsten Anzahl an Wolkenkratzern auch für eines der spannendsten Immobilienumfelder weltweit. Genau hier ist Franziska Schupp zu Hause – beruflich und mittlerweile auch privat. Die 25-jährige gebürtige Idar-Obersteinerin ist seit etwa zwei Jahren für eines der führenden deutschsprachigen Immobilien-Unternehmen in der Leitungsebene tätig . Sie vermittelt Immobilien im Millionenbereich, denn der Markt boomt – und Schupp ist mittendrin. Aktuell verbringt sie einige Wochen in der Heimat und gibt exklusive Einblicke in ihr Leben zwischen Orient, Hochhäusern und High-End-Kundschaft.

Kommunizieren gelernt

Der Schritt in die Wüstenmetropole war für sie kein kleiner – sondern ein bewusster Sprung ins Unbekannte. Wie kam es dazu? Schupp hat Wirtschaftspsychologie in Wiesbaden und Düsseldorf studiert:„Das war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung – und ich bin bis heute sehr dankbar dafür. Das Studium hilft mir heute in der Immobilienbranche total – weil es eben nicht nur ums Verkaufen geht, sondern ums Verstehen: Was treibt Menschen an? Wie kommuniziert man erfolgreich? Was baut wirklich Vertrauen auf? Gerade in einem internationalen Umfeld wie Dubai ist das täglich entscheidend“, betont sie gegenüber unserer Zeitung.

Nach ihrem Abschluss stand schnell fest: Es sollte ins Ausland gehen – gemeinsam mit ihrem Partner.„Ich wollte raus, etwas Neues, etwas mit Perspektive – und Dubai hat mich einfach fasziniert. Uns beide hat dieser ,Hunger‘ auf etwas Großes angetrieben.“ Besonders dankbar zeigt sie sich auch für den familiären Rückhalt:„Meine Eltern haben mich immer unterstützt, bei allem. Sie haben mir alle Wege ermöglicht und standen 100-prozentig hinter mir. Auch meine Familie und Freunde in der Heimat freuen sich für mich – und sind stolz auf meinen Weg.“

Hohe Lebensqualität

Und obwohl Dubai längst zur neuen Heimat geworden ist, zieht es Schupp regelmäßig zurück nach Idar-Oberstein:„Natürlich vermisse ich meine Familie. Deshalb bin ich oft und gern hier – ein Sechs-Stunden-Flug ist schnell gemacht. Ich bin bekannt für spontane Überraschungsbesuche. Und zum Glück: Alle lieben Dubai – ich habe fast jeden Monat Besuch von Freunden oder Familie.“

Zu Hause genießt sie die Zeit mit der Familie, die Natur und die frische Luft. Doch ebenso freut sie sich jedes Mal auf die Rückkehr in die Stadt, die nie stillsteht:„Sonne, Strand, eine beeindruckende Dynamik – Dubai bietet eine Lebensqualität, die für mich einfach besonders ist. Die Menschen sind offen, positiv, international – das inspiriert mich täglich.“

„Vielleicht wird die Glitzerstadt am Golf für weitere junge Menschen aus der Region ein neuer Karrieretraum oder das nächste Investmentziel.“

Schupp möchte andere junge Menschen inspirieren, neue Wege zu gehen.

In Deutschland werde einem bewusst, was man „drüben“ habe, wie sicher man sich in Dubai fühle, gerade als Frau: „Abends allein spazieren im Park – hier undenkbar . In Dubai hingegen ist das Alltag. Und dann dieser Service – rund um die Uhr, an jedem Tag der Woche, alles ist sofort online verfügbar, einfach Weltklasse. Die Menschen sind höflich, respektvoll, wirklich toll. Es ist beeindruckend, wie multikulturell und doch harmonisch das Zusammenleben funktioniert.“

i Franziska Schupp fühlt sich in Dubai wohl, freut sich aber auch immer wieder auf Besuche in der früheren Heimat. Franziska Schupp

Schon kurz nach der Ankunft startete Franziska Schupp als Maklerin bei Canaletto Sky, einem Immobilienunternehmen, das sich auf deutschsprachige Kundschaft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. In Rekordzeit stieg sie zur Senior Sales Managerin auf. Ihr Erfolgsrezept: ein Rundum-sorglos-Paket für ihre Kunden – von der Erstbesichtigung bis zur finalen Schlüsselübergabe.„Ich liebe es, Menschen bei diesem großen Schritt zu begleiten – und dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft.“

Visionen entwickeln

„Außergewöhnliche Architektur, luxuriöse Interieurs und eindrucksvolle Skylines haben mich schon immer fasziniert. Ich war schon als Kind begeistert von prachtvollen Hotels, Designvillen und spektakulären Towern – Orte, die Stil und Exklusivität ausstrahlen. Dass ich heute genau in einer Stadt wie Dubai lebe und arbeite, ist für mich kein Zufall: Hier wird Luxus neu definiert – und genau das hat mich von Anfang an angezogen“, schildert sie ihre Begeisterung.

Dubai sei kein Hype. Es sei „ein Masterplan“ mit Zahlen, Daten, Fakten. „Was bis 2040 alles umgesetzt werden soll – Verdopplung der Einwohnerzahl, Flugtaxen, Ausbau des Metronetzes und vieles mehr –, ist wirklich atemberaubend. Den Urban Master Plan 2040 sollte wirklich jeder mal gegoogelt haben“, zeigt sie sich beeindruckt.

Dubai wächst – und mit der Stadt wächst auch der Markt. Investoren entdecken zunehmend die Region, und es gebe attraktive Rahmenbedingungen. Besonders spannend: der Bereich der Off-Plan-Immobilien – Projekte, die sich noch im Bau befinden:„Das erfordert viel Vorstellungskraft – und genau das liebe ich: Visionen gemeinsam mit Investoren entwickeln und Realität werden lassen.“

„Was ich an Dubai liebe, ist die Freiheit vom klassischen 9-to-5-Hamsterrad. Hier zählt Leistung – aber nicht im starren Korsett, sondern in einem Umfeld, das Dynamik und Eigeninitiative belohnt.“

Franziska Schupp schätzt besonders die unternehmerische Kultur.

Schupp möchte junge Menschen ermutigen, auch mal den Schritt ins Ausland zu wagen: „Offen zu sein für neue Kulturen, neue Denkweisen, neue Chancen – das kann das ganze Leben verändern. Ich selbst habe die Entscheidung direkt nach dem Studium getroffen, weil mir klar war: Wenn ich wirklich durchstarten will, dann wird’s außerhalb von Deutschland, weil Deutschland leider nicht mehr das ist, was es mal war.“

Die wirtschaftliche Lage, politische Unsicherheit, steigende Kriminalität – damit habe sie sich nicht mehr wohlgefühlt . „Außerdem: Es gibt Schlimmeres als dauerhaft Sonne, keine Steuern und das Meer direkt vor der Tür“, räumt sie mit einem Lächeln ein.

Nachfrage ist hoch

Als Immobilienstandort sieht Franziska Schupp Dubai nicht nur als Spielplatz der Superreichen, sondern auch als Chance für junge Investoren:„Die Immobilienpreise entwickeln sich extrem dynamisch, die Nachfrage ist hoch – und die Renditen deutlich stärker als in Europa. Wir kommen kaum hinterher, so viele Anfragen erreichen uns.“

Ob junge Paare, Familien oder Rentner – immer mehr Menschen bauen sich in Dubai ein zweites Standbein auf, erzählt sie: „Das Spektrum reicht von smarten Kleinanlegern bis zu Investoren, die Millionenbeträge investieren. Gerade für junge Leute mit Weitblick ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Kapital klug anzulegen.“

Wer sich für Immobilien in Dubai interessiert oder mit dem Gedanken spielt, selbst in den Golfstaaten Fuß zu fassen, kann sich gern an Franziska Schuppe wenden: Tel. +971 55 8632318 Instagram: franzii.1203, E-Mail Franziska.schupp@canalettosky.com