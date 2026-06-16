Premiere am 20. Juni
Karl-May-Festspiele Mörschied: Nur Feinschliff fehlt
Die zahlreichen Action-Szenen lassen ein spannendes Stück erahnen. "Das Geheimnis des Scouts, so viel sei verraten, wird letztli
Die zahlreichen Action-Szenen lassen ein spannendes Stück erahnen. "Das Geheimnis des Scouts, so viel sei verraten, wird letztlich gelüftet, doch bis dahin gibt jede Menge Spannung, Pyrotechnik, Spaß und schauspielerische Glanzpunkte.
Leonhard Stibitz

Die Vorfreude steigt, und nun muss noch an Kleinigkeiten gefeilt werden, damit bei der Premiere zur neuen Saison der Karl-May-Festspiele in Mörschied alles funktioniert. 

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Nur noch wenige Tage trennen Besucher, aber auch das Ensemble der Freilichtbühne Mörschied von der Premiere von "Winnetou 2 – Das Geheimnis des Scouts“, am Samstag, 20. Juni. Schon seit Wochen laufen die intensiven Proben. Nach erfolgreichen Castings für neue Statisten und Schauspieler beginnt es alljährlich mit Textproben, Reiterchoreografie und sogenannten Stellproben, also wer steht wann wo.

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