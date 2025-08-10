Die 36. Spielzeit an der Freilichtbühne in Mörschied lockt wieder sehr viele Besucher an. Das Stück „Unter Geiern“ kam richtig gut an. So ist auch das Fazit der Organisatoren positiv – und die Vorfreude auf die nächste Saison groß.

Die Freilichtbühne Mörschied blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. 11.199 Zuschauer erlebten in diesem Sommer ein packendes Karl-May-Abenteuer inmitten der Natur. Jede Aufführung endete mit Standing Ovations – ein deutliches Zeichen für die Begeisterung des Publikums, teilt das Team der Freilichtbühne mit.

Ein Höhepunkt war der Stunt des Vereinsvorsitzenden Alexander Klein. Bei jeder Vorstellung sprang er brennend aus elf Metern Höhe. „Das war nicht nur spektakulär, sondern zeigt auch das Vertrauen, das wir uns im Team schenken. Ohne unseren familiären Zusammenhalt wäre das nicht möglich gewesen“, erklärt Klein.

i Alexander Klein zeigte in jeder Vorstellung einen beeindruckenden Stunt, wenn er brennend aus elf Metern Höhe sprang. Nina Bölke

Anstelle des traditionellen Feuerwerks setzte die Bühne in diesem Jahr auf eine Bühnenillumination. Das atmosphärische Lichtspiel schuf einen emotionalen Abschluss, der Publikum wie Ensemble gleichermaßen bewegte.

Auch Regisseur Arnd Limpinsel zieht ein positives Fazit: „Diese Saison hat gezeigt, wie viel entsteht, wenn Herzblut, Leidenschaft und Teamgeist zusammenkommen. Es war ein gemeinsames Erlebnis für Ensemble und Publikum.“

Im Sommer 2026 steht die nächste große Inszenierung an: Vom 20. Juni bis 26. Juli wird „Winnetou II – Das Geheimnis des Scouts“ aufgeführt. Die künstlerische Leitung übernimmt wie in den vergangenen Jahren Marcel Gillmann. Der Vorverkauf beginnt bereits im Oktober über die Internetseite der Freilichtbühne Mörschied. Dann gibt es Karten unter www.karl-may-moerschied.de red