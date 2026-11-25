Erstes Training war 1986 Karate-Dojo des SV Göttschied feiert 40-Jähriges Leonhard Stibitz 25.11.2026, 13:00 Uhr

i Nach dem Lehrgang gab es in einer kleinen Feierstunde eine Ehrenurkunde von Oberbürgermeister Frank Frühauf, sowie Gratulationen vom Sportkreisvorsitzenden Bernd Pohl und SV 05 Vorsitzender Ingrid Hahn-Schmidt. Das wurde mit einem Gläschen Sekt gefeiert. Leonhard Stibitz

Landestrainer Kata (Formen) Marcus Gutzmer ist schon seit über 30 Jahren Gast bei den Göttschiedern und durfte am Jubiläumslehrgang ebenso wenig fehlen wie Ex-Weltmeister im Kumite (Zweikampf) Mark Haubold.

Das erste Training der damals neu gegründeten Karate-Abteilung im SV 05 Göttschied fand am Am 14. April 1986 statt. Schon nach kurzer Zeit etablierte sich die Kampfsport- und Kampfkunstgruppe und die Mitgliederzahlen stiegen ständig. Doch es wurden in der Zeit nicht nur eine sicher vierstellige Zahl an Anfängern betreut – einige von ihnen haben sich mittlerweile zum schwarzen Gürtel hochgearbeitet –, auch die Ausbilder haben, getreu dem Motto ...







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