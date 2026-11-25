Landestrainer Kata (Formen) Marcus Gutzmer ist schon seit über 30 Jahren Gast bei den Göttschiedern und durfte am Jubiläumslehrgang ebenso wenig fehlen wie Ex-Weltmeister im Kumite (Zweikampf) Mark Haubold.
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Das erste Training der damals neu gegründeten Karate-Abteilung im SV 05 Göttschied fand am Am 14. April 1986 statt. Schon nach kurzer Zeit etablierte sich die Kampfsport- und Kampfkunstgruppe und die Mitgliederzahlen stiegen ständig. Doch es wurden in der Zeit nicht nur eine sicher vierstellige Zahl an Anfängern betreut – einige von ihnen haben sich mittlerweile zum schwarzen Gürtel hochgearbeitet –, auch die Ausbilder haben, getreu dem Motto ...