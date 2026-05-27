Die Ortsgemeinde will die St. Katharina Kapelle kaufen. 75.000 Euro sind für Kauf und Sanierung im Gemeindehaushalt eingeplant. Seit 1788 steht die historische Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach.
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Während des Fronleichnam-Gottesdienstes am Donnerstag, 4. Juni, soll die St. Katharina Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach profaniert werden. Ein entsprechendes Dekret des Bistums Trier werde verlesen und die Kirche gelte nach der Profanierung nicht mehr als geheiligter Raum für Gottesdienste, sondern als gewöhnliches Gebäude.