Während Fronleichnamsfest Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach wird entweiht Franz Cronenbrock 27.05.2026, 19:00 Uhr

i Fronleichnamsprozession; Nach dem Gottesdienst vor der Kapelle startet die Prozession nach Weiersbach zur Pfarrkirche Sankt Markus Bleiderdingen. In diesem Jahr wird sie zum letzten Mal stattfinden. Franz Cronenbrock

Die Ortsgemeinde will die St. Katharina Kapelle kaufen. 75.000 Euro sind für Kauf und Sanierung im Gemeindehaushalt eingeplant. Seit 1788 steht die historische Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach.

Während des Fronleichnam-Gottesdienstes am Donnerstag, 4. Juni, soll die St. Katharina Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach profaniert werden. Ein entsprechendes Dekret des Bistums Trier werde verlesen und die Kirche gelte nach der Profanierung nicht mehr als geheiligter Raum für Gottesdienste, sondern als gewöhnliches Gebäude.







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