Kultur in Idar-Oberstein
KannDE bringt AWO-Senioren die chinesische Kultur nahe 
Vor dem Seniorenheim der AWO in Idar-Oberstein präsentieren sich die Tänzerinnen des KannDe-Vereins in ihren traditionellen Trac
Vor dem Seniorenheim der AWO in Idar-Oberstein präsentieren sich die Tänzerinnen des KannDe-Vereins in ihren traditionellen Trachten
Thomas Brodbeck

Mit Musik auf traditionellen chinesischen Instrumenten sowie Tanzdarbietungen brachte der vor zwei Jahren gegründete Verein KannDE den Bewohnern des AWO-Seniorenheims die chinesische Kultur nahe.

Lesezeit 2 Minuten
Es war eine Aufführung, die viel Anklang und Beifall im Seniorenheim der AWO in Idar-Oberstein fand. Der chinesische Verein „KannDE“ begeisterte die älteren Herrschaften mit einem bunten Programm aus Tanz, Musik und einer Tee-Zeremonie. Vor zwei Jahren gründete sich KannDE, um den Menschen in der Region die chinesische Kultur näherzubringen.

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