Mit Musik auf traditionellen chinesischen Instrumenten sowie Tanzdarbietungen brachte der vor zwei Jahren gegründete Verein KannDE den Bewohnern des AWO-Seniorenheims die chinesische Kultur nahe.

Es war eine Aufführung, die viel Anklang und Beifall im Seniorenheim der AWO in Idar-Oberstein fand. Der chinesische Verein „KannDE“ begeisterte die älteren Herrschaften mit einem bunten Programm aus Tanz, Musik und einer Tee-Zeremonie.

Vor zwei Jahren gründete sich KannDE, um den Menschen in der Region die chinesische Kultur näherzubringen.