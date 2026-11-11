Chance auf Förderung
Kann das Baumholderer Brühlstadion saniert werden?
Im Idealfall könnte die Stadt gleich von zwei Förderprogrammen profitieren – damit wäre eine Sanierung des in Jahre gekommenen B
Im Idealfall könnte die Stadt gleich von zwei Förderprogrammen profitieren – damit wäre eine Sanierung des in Jahre gekommenen Brühlstadions möglich.
Benjamin Werle

Das Brühlstadion in Baumholder hat eine Sanierung mehr als nötig – die Laufbahn ist kaum noch als solche zu nutzen. Gleich zwei Förderprogramme machen Hoffnung auf eine Lösung des Problems. Doch es gibt auch Kritik.

Lesezeit 3 Minuten
Das Brühlstadion in Baumholder ist in die Jahre gekommen – die Erkenntnis ist nicht neu, die Abnutzungen und Schäden sind deutlich zu erkennen. Nachdem sich die Stadt in der Vergangenheit vergeblich um Zuschüsse bemühte, um eine notwendige Sanierung zu realisieren, ist nun ein Silberstreif am Horizont erschienen: In der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete Vorsitzender Christian Flohr (SPD) von der Möglichkeit, gleich zwei Förderprogramme ...
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