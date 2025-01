Kaminbrand in Abentheuer

In Abentheuer kam es am Dienstag, 21. Januar, zu einem Kaminbrand auf dem Mühlenberg. Rund 30 Wehrleute waren im Einsatz.

Die Leitstelle Trier alarmierte am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr einen Kaminbrand in Abentheuer auf dem Mühlenberg. Die Einsatzkräfte aus Birkenfeld, Brücken, Börfink, Achtelsbach und Meckenbach konnten durch das schnelle Eintreffen eine Ausbreitung des Brandherds vermeiden, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. Ein Trupp mit Atemschutz ging ins Haus, um sich dort ein Bild zu machen. Von außen wurde über die Drehleiter der Kamin in Augenschein genommen und mit dem Kehrwerkzeug gereinigt. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger wurde informiert. Dieser durfte kurze Zeit später rein und ihm wurde die Einsatzstelle übergeben. Insgesamt waren etwa 30 Wehrleute im Einsatz.