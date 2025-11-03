Feuerwehren rücken aus Kamin sprüht Funken in Burbach Christian Schulz 03.11.2025, 20:02 Uhr

i In Burbach kam es am Montagabend zu einem Kaminbrand. Fotostudio Hosser. Hosser

Im Niederhambacher Ortsteil Burbach ist es zu einem Kaminbrand gekommen. Feuerwehren aus Birkenfeld, Oberhambach, Rinzenberg und Hattgenstein waren im Einsatz.

Die Feuerwehren aus Oberhambach, Rinzenberg, Hattgenstein und die Feuerwehr Birkenfeld wurden am Montagabend um kurz vor 18 Uhr zu einem Kaminbrand in den Niederhambacher Ortsteil Burbach alarmiert. „Weil vor Ort Funken aus dem Kamin flogen, haben wir die Drehleiter in Stellung gebracht und den Kamin aus dem Korb heraus vom brennenden Glanzruß befreit“, berichtet Verbandsgemeinde-Wehrleiter Lars Benzel.







