Den Zusammenhalt der Blaulichtfamilie fördert der gemeinschaftliche Kameradschaftsabend. Mehr als 200 Gäste kamen nach Idar-Oberstein auf die Feuerwache.
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Der Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein in den Räumlichkeiten der Feuerwache 1 gehört für viele zu den Höhepunkten des Jahres. Mehr als 200 Menschen kamen zusammen, darunter viele aktive Feuerwehrangehörige, Gäste aus Politik und Verwaltung, Vertreter befreundeter Hilfsorganisationen und die Alters- und Ehrenabteilung.