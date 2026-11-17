Idar-Obersteiner Wehr Kameradschaftsabend als Dank für Einsatz im Ehrenamt Christian Schulz 17.11.2026, 19:00 Uhr

i Das Bräter-Team beim Gruppenfoto. Neben Ihnen sind zahlreiche Helferinnen und Helfer nötig um den Kameradschaftsabend erfolgreich über die Bühne zu bringen. Christian Schulz. Hosser

Den Zusammenhalt der Blaulichtfamilie fördert der gemeinschaftliche Kameradschaftsabend. Mehr als 200 Gäste kamen nach Idar-Oberstein auf die Feuerwache.

Der Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein in den Räumlichkeiten der Feuerwache 1 gehört für viele zu den Höhepunkten des Jahres. Mehr als 200 Menschen kamen zusammen, darunter viele aktive Feuerwehrangehörige, Gäste aus Politik und Verwaltung, Vertreter befreundeter Hilfsorganisationen und die Alters- und Ehrenabteilung.







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