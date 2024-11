Nach kurzer, schwerer Krankheit ist am vorvergangenen Samstag Martina Helffenstein verstorben. „Es ist uns unbegreiflich, wie schnell das alles gegangen ist“, sagt Petra Krug, stellvertretende Vorsitzende und eine der Frauen der ersten Stunde beim Verein Kultur auf Feld und Flur (KaFF) in Hottenbach. „Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie es ohne sie weitergehen soll. Aber wir wollen, dass es weitergeht.“