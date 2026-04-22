Dorfsaal in Hottenbach KaFF-Gaststätte darf wieder genutzt werden Stefan Conradt 22.04.2026, 12:29 Uhr

i Selten haben Sitzungen des Kreisrechtsausschusses so viele Besucher: Zahlreiche KaFF-Mitglieder wollten live erleben, wie es mit dem Saal Dahlheimer in Hottenbach weitergeht. Stefan Conradt

Der alte Dorfsaal im Gasthaus Dahlheimer in Hottenbach ist Kult. Fast alle Größen des deutschen Kabaretts waren hier schon zu Gast und können davon Geschichten erzählen. Damit ist es nun vorbei: Die Nutzung wurde aus Sicherheitsgründen untersagt.

Nach der Sitzung des Kreisrechtsausschusses am Dienstag gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Gaststätte im Gasthaus Dahlheimer in Hottenbach ist zwar ab sofort wieder nutzbar. Das hilft aber weder dem Kulturverein KaFF noch Eigentümer Johannes Kuhn.







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