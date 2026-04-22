Der alte Dorfsaal im Gasthaus Dahlheimer in Hottenbach ist Kult. Fast alle Größen des deutschen Kabaretts waren hier schon zu Gast und können davon Geschichten erzählen. Damit ist es nun vorbei: Die Nutzung wurde aus Sicherheitsgründen untersagt.
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Nach der Sitzung des Kreisrechtsausschusses am Dienstag gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Gaststätte im Gasthaus Dahlheimer in Hottenbach ist zwar ab sofort wieder nutzbar. Das hilft aber weder dem Kulturverein KaFF noch Eigentümer Johannes Kuhn.