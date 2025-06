Zwei zentrale Themen prägten die jüngste Sitzung des Kreisausschusses: die Finanzierung des geplanten Erweiterungsbaus an der Nahetalschule in Idar-Oberstein sowie die angestrebte Neustrukturierung der touristischen Organisationen in der Region (Bericht folgt).

Einstimmig beschloss das Gremium, 650.000 Euro an freien Haushaltsmitteln umzuwidmen. Diese stammen aus dem Investitionsplan des Haushaltsjahres 2023 und waren ursprünglich für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen (RLT) an kreiseigenen Schulen vorgesehen. Nach Abschluss dieses Projekts stehen sie nun für den Erweiterungsbau an der Nahetalschule zur Verfügung. Unter anderem beim Gymnasium Heinzenwies in Idar-Oberstein waren die Mittel nicht abgerufen worden.

An der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen besteht aufgrund gestiegener Schülerzahlen akuter Raumbedarf. Ein Anbau ist dringend notwendig, wie Landrat Miroslaw Kowalski ein weiteres Mal unterstrich. Für das Vorhaben waren bereits im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 600.000 Euro eingeplant. Die nun zusätzlich bewilligten 650.000 Euro sollen es ermöglichen, den Bau in Holzständerbauweise samt Dach noch in diesem Jahr winterfest zu errichten. Alles in allem – also inklusive Innenausbau und eigener Heizzentrale – rechnet die Kreisverwaltung mit Gesamtkosten von rund 4,2 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist bis Ende 2027 vorgesehen.

Bereits am Montag, 30. Juni, trifft sich der Kreistag ab 17 Uhr zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause.