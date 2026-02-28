Iwuk-Sitzung in Birkenfeld
K37 nach Göttschied kann jetzt ausgebaut werden
Die K37 von Göttschied hinab ins Vollmersbachtal soll endlich saniert werden -- allerdings ohne Rad- und Fußweg.
Hosser

Die K37 von Göttschied hinab ins Vollmersbachtal soll endlich saniert werden – wenn auch ohne Rad- und Fußweg: In der jüngsten Sitzung des Infrastruktur-Ausschusses gab es nach zuletzt viel Kritik sogar Lob für die Kreisverwaltung.

Lesezeit 3 Minuten
Nachdem zuletzt im Kreisausschuss und im Kreistag deutliche Kritik am Gebaren der Führungsspitze der Kreisverwaltung laut geworden war, lief jetzt im Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, kurz Iwuk, alles reibungslos. Mehr noch: Es gab sogar Lob.

