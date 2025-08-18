Es war ein großes Erlebnis – nicht nur für die kleine Tilda und ihre Eltern Marie Köbrich und Achim Schmitt – an die 1500 Teilnehmer waren an der Baumholderer Stadtweiher gekommen, um an der Benefizveranstaltung teilzunehmen. „Es war der absolute Wahnsinn. Wir hatten mit vielen gerechnet, aber nicht mit diesem Zuspruch“, berichtet Tildas Vater Achim Schmitt. Schon früh waren die Bänke besetzt, und die Gäste nutzten die vielfältigen Angebote.

Es sei ein traumhafter Tag gewesen, berichtet auch Stadtbürgermeister Günther Jung, der die Schirmherrschaft für Tildas Herzensfahrt übernommen hatte. „Ich glaube, seit dem Rheinland-Pfalz-Tag hatten wir keine Veranstaltung in Baumholder, die einen solchen Zuspruch erlebt hat und eine solch tolle Stimmung verbreitet hat“, sagte Jung am Montag. Überall suchten sich Eltern mit ihren Kindern und viele Großeltern Plätze rund ums DLRG-Heim oder auf der Liegewiese – sogar auf dem Pumptrack bis hin zum Anglerheim waren die Gäste zwischen den vielen Angeboten unterwegs. „Es war bis in den Abend Betrieb, und wir mussten schon früh schauen, dass wir Getränke und Würstchen nachholen konnten“, berichtete Achim Schmitt.

i Kanu-Erbauer Harald Klein aus Heimbach begutachtete sein Kunstwerk nach der Jungfernfahrt. Benjamin Werle

Alle Programmpunkte seien sehr gut angenommen worden – doch vor allem die Kinder hätten die Spielstraße begeistert genutzt, und auch die Zoofalknerei aus Neunkirchen fand großen Zuspruch. „Leider war es zu warm, sodass die Greifvögel nicht fliegen konnten“, erläuterte Schmitt. Dennoch hätten sich viele Neugierige an dem Stand versammelt und die Betreuer der Tiere ausgefragt oder auch einen Vogel auf die Hand nehmen können. Auch die Feuerwehren aus Heimbach und Baumholder unterstützten mit Helfern bei Wasserspielen und präsentierten ihre Einsatzfahrzeuge. Die Baumholderer Polizei ermöglichte es den Kindern, ein Polizeiauto von innen zu erkunden, und stellte sich bereitwillig allen Fragen.

Ein Höhepunkt war dann das Zu-Wasser-Lassen des Kanus, das Tildas Uropa Harald Klein gebaut hat. Zuerst erfolgte aber noch die Taufe des Kanus, die DLRG-Einsatzleiter Günter Heinz vornahm. Anschließend drehte Tilda gemeinsam mit ihren Eltern eine vom Publikum begeistert verfolgte Runde im Weiher. Und die Fahrt umrahmte die DLRG-Jugend mit ihren Stand-up-Paddles, die sie mit roten Herz-Luftballons geschmückt hatten. Dazu übergaben die DLRG und ihr Förderverein 300 Euro für die vier Einrichtungen und Vereine der Benefizaktion.

„Das Kanu wird jetzt erst einmal in der Garage des Uropas verstaut. Aber wir werden noch weitere Fahrten damit unternehmen.“

Achim Schmitt

„Die Zuschauer haben uns im Kanu gefeiert und beklatscht, als wir wieder an Land waren“, schilderte Schmitt. Überall habe es freudige Gesichter gegeben, und auch die eine oder andere Träne sei verdrückt worden. „Es war unglaublich. Wir haben so viele Gespräche geführt, und alle haben Spaß gehabt“, erläuterte Schmitt.

Auch die Band Varus, die am Nachmittag ab 16 Uhr stimmungsvolle Titel zum Besten gab und die Leute nicht nur am Weiher mit ihrer Musik unterhielt, kam sehr gut an. „Ich wurde von vielen Baumholderern angesprochen, die am Sonntag auf ihrer Terrasse oder ihrem Balkon saßen und die Musik genossen haben“, sagte Günther Jung. Die Musiker haben die Stimmung auf dem Gelände aufgenommen und genau die richtigen Lieder gespielt“, befand Jung weiter. Bis gegen 19 Uhr dauerte das Fest an, und alle gingen sehr zufrieden nach Hause.

i Ein ergreifender Moment: Das Publikum jubelte der kleinen Tilda und ihrer Familie vom Ufer aus zu. Benjamin Werle

Ein Bonus sei die tolle Organisation im Hintergrund gewesen, die es der Familie ermöglichte, sich aus dem organisatorischen Ablauf des Festes herauszunehmen. Angelverein, DLRG und die vielen freiwilligen Helfer stemmten die Essens- und Getränkestände und sorgten auch an den Spielstationen für einen reibungslosen Ablauf. Schmitt dankt daher allen Unterstützern – der Zoofalknerei, den Helfern von Kinderinsel und Kükenkoje und den vielen Freiwilligen aus Baumholder und der VG, die zum Gelingen des Tages beitrugen.

Wie das Spendenergebnis lautete, konnte Schmitt noch nicht sagen, aber er ist sich sicher, dass dies auch die Erwartungen übertreffen werde. Die Spenden sollen dann noch an einem gesonderten Termin an die Homburger Kükenkoje, den Verein Kinderinsel, das Ronald-McDonald-Haus Homburg und den Verein Herzkrankes Kind übergeben werden.