Das sind unsere guten Seelen Junges Team bringt Leben in Hammersteiner Jugendraum Peter Bleyer 27.10.2026, 15:15 Uhr

i Das Jugendraum-Team hat gemeinsam viel Spaß – unter anderem beim Fußballschauen. Joel Hanß

Da soll noch einer sagen, dass junge Menschen nicht anpacken können: Der 18-jährige Niklas Merker und seine Mitstreiter haben den Hammersteiner Jugendraum renoviert und bringen Leben in die Bude – die nächste Party steht schon vor der Tür.

Ob Partys, Billardpartien oder Fernsehabende: Der Jugendraum im Idar-Obersteiner Stadtteil Hammerstein hat viel zu bieten und ist als Treffpunkt sehr beliebt. Regelmäßig zieht es Jugendliche in das Gebäude der ehemaligen Schule, um Zeit miteinander zu verbringen.







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