Da soll noch einer sagen, dass junge Menschen nicht anpacken können: Der 18-jährige Niklas Merker und seine Mitstreiter haben den Hammersteiner Jugendraum renoviert und bringen Leben in die Bude – die nächste Party steht schon vor der Tür.
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Ob Partys, Billardpartien oder Fernsehabende: Der Jugendraum im Idar-Obersteiner Stadtteil Hammerstein hat viel zu bieten und ist als Treffpunkt sehr beliebt. Regelmäßig zieht es Jugendliche in das Gebäude der ehemaligen Schule, um Zeit miteinander zu verbringen.