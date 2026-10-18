Raubtier in Oberreidenbach Junger Wolf wird von Mann aus Hühnerpferch vertrieben Andrea Brand 18.10.2026, 10:32 Uhr

i Das Symbolbild eines Wolfes in seinem Gehege im Wildpark Eekholt. Bei Oberreidenbach hat ein Mann nach seiner Einschätzung einem jungen Wolf in einem Hühnerpferch gegenübergestanden. Carsten Rehder/dpa

Die Sichtung eines jungen Wolfs in Oberreidenbach sorgt am Freitag für Unruhe. Ein Mann entdeckt das Raubtier, als es über einen Zaun in sein Hühnergehege springt, um dort zu jagen.

Ein Bürger aus Oberreidenbach hat am Freitagmorgen in der Ortslage einen Wolf gesehen. Der Betroffene entdeckte das Tier auf seinem Grundstück, als es über einen 1,20 Meter hohen Zaun in einen Hühnerpferch sprang. Dort versuchte das wohl noch nicht ausgewachsene, aber recht große Tier, ein Huhn zu schlagen.







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