Raubtier in Oberreidenbach
Junger Wolf wird von Mann aus Hühnerpferch vertrieben
Das Symbolbild eines Wolfes in seinem Gehege im Wildpark Eekholt. Bei Oberreidenbach hat ein Mann nach seiner Einschätzung einem
Das Symbolbild eines Wolfes in seinem Gehege im Wildpark Eekholt. Bei Oberreidenbach hat ein Mann nach seiner Einschätzung einem jungen Wolf in einem Hühnerpferch gegenübergestanden.
Carsten Rehder/dpa

Die Sichtung eines jungen Wolfs in Oberreidenbach sorgt am Freitag für Unruhe. Ein Mann entdeckt das Raubtier, als es über einen Zaun in sein Hühnergehege springt, um dort zu jagen.

Lesezeit 1 Minute
Ein Bürger aus Oberreidenbach hat am Freitagmorgen in der Ortslage einen Wolf gesehen. Der Betroffene entdeckte das Tier auf seinem Grundstück, als es über einen 1,20 Meter hohen Zaun in einen Hühnerpferch sprang. Dort versuchte das wohl noch nicht ausgewachsene, aber recht große Tier, ein Huhn zu schlagen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-Zeitungwolf

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren