L160 bei Herrstein Junger Fahrer übersteht schweren Unfall unverletzt Sebastian Schmitt 04.06.2026, 13:25 Uhr

i Der BMW kam nach dem Unfall völlig deformiert abseits der L160 zum Stillstand. Wir durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Die Feuerwehr der VG Herrstein-Rhaunen sicherte die Unfallstelle zwischen Herrstein und Fischbach ab. Der Wagen schleuderte nach Polizeiangaben mehr als 30 Meter durch Hecken. Die L 160 war während der Unfallaufnahme rund 30 Minuten voll gesperrt. Sebastian Schmitt

Wir durch ein Wunder ist ein junger Autofahrer unverletzt geblieben, der auf der L160 zwischen Herrstein und Fischbach ins Schleudern geriet und mehr als 30 Meter durch Hecken katapultiert wurde. Was über den Unfall bekannt ist und weiter geschah.

Ein schwerer Autounfall ist am Donnerstag, 4. Juni, auf der L160 zwischen Herrstein und Fischbach noch einmal glimpflich für den Fahrer abgegangen. Nach Angaben der Polizei Idar-Oberstein kam ein 18-jähriger Mann gegen 11.45 Uhr mit seinem BMW vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern.







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