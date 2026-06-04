Wir durch ein Wunder ist ein junger Autofahrer unverletzt geblieben, der auf der L160 zwischen Herrstein und Fischbach ins Schleudern geriet und mehr als 30 Meter durch Hecken katapultiert wurde. Was über den Unfall bekannt ist und weiter geschah.
Lesezeit 1 Minute
Ein schwerer Autounfall ist am Donnerstag, 4. Juni, auf der L160 zwischen Herrstein und Fischbach noch einmal glimpflich für den Fahrer abgegangen. Nach Angaben der Polizei Idar-Oberstein kam ein 18-jähriger Mann gegen 11.45 Uhr mit seinem BMW vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern.