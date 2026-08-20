Gelungener Berufsfeuerwehrtag Junge Brandschützer meistern Einsätze in Idar-Oberstein Christian Schulz 20.08.2026, 20:00 Uhr

i "Feuer in Kita" hieß hier das Einsatzstichwort. In Enzweiler wurde der Brand einer Überdachung angenommen. Christian Schulz. Hosser

24 Stunden im Feuerwehralltag: Beim Berufsfeuerwehrtag in Idar‑Oberstein wurden Jugendliche vor echte Herausforderungen gestellt. Einsätze, Hitze und überraschende Wendungen forderten Mut, Ausdauer und Teamgeist.

Neben der großen Jahresabschlussübung ist der Berufsfeuerwehrtag der Feuerwehr Idar-Oberstein das Highlight für den Feuerwehrnachwuchs. Die 44 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren verbringen dabei 24 Stunden auf der Feuerwache, essen und schlafen dort, und sie müssen natürlich einige Einsätze abarbeiten.







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