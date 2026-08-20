24 Stunden im Feuerwehralltag: Beim Berufsfeuerwehrtag in Idar‑Oberstein wurden Jugendliche vor echte Herausforderungen gestellt. Einsätze, Hitze und überraschende Wendungen forderten Mut, Ausdauer und Teamgeist.
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Neben der großen Jahresabschlussübung ist der Berufsfeuerwehrtag der Feuerwehr Idar-Oberstein das Highlight für den Feuerwehrnachwuchs. Die 44 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren verbringen dabei 24 Stunden auf der Feuerwache, essen und schlafen dort, und sie müssen natürlich einige Einsätze abarbeiten.