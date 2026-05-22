Der Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach war für die neue Eventagentur Fifty Five eine Art Generalprobe. Die haben die beiden jungen Männer erfolgreich bestanden. Wie geht es bei den Veranstaltungen weiter?
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150 Läufer hatten sich angemeldet – 128 gingen trotz mittelmäßiger Wetterverhältnisse in Birkenfeld beim ersten Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, an den Start und liefen zum Bürgerpark in Hoppstädten-Weiersbach. Rund 250 bis 300 Menschen fanden sich dem Veranstalter Fifty Five Events zufolge zur After-Run-Party im Bürgerpark Hoppstädten-Weiersbach ein.