Nach Nahe-Bierathlon-Erfolg
Junge Birkenfelder Agentur Fifty Five plant mehr Events
Der Nahe-Bierathlon war für die Eventagentur Fifty Five aus Birkenfeld ein voller Erfolg. Mit weiteren Events wollen sie für fri
Der Nahe-Bierathlon war für die Eventagentur Fifty Five aus Birkenfeld ein voller Erfolg. Mit weiteren Events wollen sie für frischen Wind in der Kreisstadt sorgen.
Tobias Prietzel

Der Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach war für die neue Eventagentur Fifty Five eine Art Generalprobe. Die haben die beiden jungen Männer erfolgreich bestanden. Wie geht es bei den Veranstaltungen weiter?

Lesezeit 2 Minuten
150 Läufer hatten sich angemeldet – 128 gingen trotz mittelmäßiger Wetterverhältnisse in Birkenfeld beim ersten Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, an den Start und liefen zum Bürgerpark in Hoppstädten-Weiersbach. Rund 250 bis 300 Menschen fanden sich dem Veranstalter Fifty Five Events zufolge zur After-Run-Party im Bürgerpark Hoppstädten-Weiersbach ein.

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