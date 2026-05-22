Nach Nahe-Bierathlon-Erfolg Junge Birkenfelder Agentur Fifty Five plant mehr Events Niels Heudtlaß 22.05.2026, 15:00 Uhr

i Der Nahe-Bierathlon war für die Eventagentur Fifty Five aus Birkenfeld ein voller Erfolg. Mit weiteren Events wollen sie für frischen Wind in der Kreisstadt sorgen. Tobias Prietzel

Der Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach war für die neue Eventagentur Fifty Five eine Art Generalprobe. Die haben die beiden jungen Männer erfolgreich bestanden. Wie geht es bei den Veranstaltungen weiter?

150 Läufer hatten sich angemeldet – 128 gingen trotz mittelmäßiger Wetterverhältnisse in Birkenfeld beim ersten Nahe-Bierathlon am Samstag, 16. Mai, an den Start und liefen zum Bürgerpark in Hoppstädten-Weiersbach. Rund 250 bis 300 Menschen fanden sich dem Veranstalter Fifty Five Events zufolge zur After-Run-Party im Bürgerpark Hoppstädten-Weiersbach ein.







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