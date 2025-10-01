NLP-Versammlung am Erbeskopf Jumelage mit dem jüngsten Nationalpark in Frankreich? 01.10.2025, 17:59 Uhr

i Harald Egidi an einer von Borkenkäfern zerstörten Fichte. Inzwischen habe die Dynamik aber abgenommen, sagte der Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald bei der kommunalen NLP-Versammlung. Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

In der kommunalen NLP-Versammlung am Erbeskopf gab Amtsleiter Harald Egidi einen Überblick über die Lage im Schutzgebiet und einen Ausblick auf die nahe Zukunft. Und da könnte es eine neue Partnerschaft geben.

Zu Beginn der Kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf (wir berichteten) unter der Leitung des Vorsitzenden Hans-Joachim Billert gab der Leiter des Nationalparkamts, Harald Egidi, einen Überblick über die Aktivitäten im Schutzgebiet und der NLP-Verwaltung in den zurückliegenden zwölf Monaten.







