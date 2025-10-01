In der kommunalen NLP-Versammlung am Erbeskopf gab Amtsleiter Harald Egidi einen Überblick über die Lage im Schutzgebiet und einen Ausblick auf die nahe Zukunft. Und da könnte es eine neue Partnerschaft geben.
Zu Beginn der Kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf (wir berichteten) unter der Leitung des Vorsitzenden Hans-Joachim Billert gab der Leiter des Nationalparkamts, Harald Egidi, einen Überblick über die Aktivitäten im Schutzgebiet und der NLP-Verwaltung in den zurückliegenden zwölf Monaten.