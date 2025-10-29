Klausurtagung mit Kochaktion Julia Klöckner zeigt den Berlinern ihre Heimat 29.10.2025, 15:37 Uhr

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (3. von links) und ihre Mitarbeiter sind in den Landkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach unterwegs. Annika Scheidt/Büro Klöckner

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zeigt ihren Mitarbeitern aus Berlin ihren Wahlkreis und erklärt, was für sie Heimat ist. Und dazu gehört auch eine gemeinsame Kochaktion.

Labradoodle-Hündin Ella hat sich am Kreuzband verletzt und wird operiert. Frauchen, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, hat Rückenschmerzen und trägt ein Wärmepflaster. Sonst ist aber alles im grünen Bereich, wie sich bei einem lockeren Gespräch bei Kaffee und Kuchen am Mittwochnachmittag in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Idar zeigte: Als Bundestagsabgeordnete hat Julia Klöckner Büros in Bad Kreuznach, Idar-Oberstein und in Berlin.







