Julia Klöckner will Straßburg-Kaserne reaktivieren

Auf dem Gelände der ehemaligen Straßburgkaserne in Algenrodt wurden etliche Entwicklungsszenarien für eine zivile Nutzung geprüft. Machbar war bislang keine. Kehrt jetzt wieder das Militär zurück? Das schlägt Bundestagspräsidentin Klöckner vor.

i Mit Blick auf den Energie- und Gewerbepark auf dem Gelände der ehemaligen Straßburgkaserne in Algenrodt wurden etliche Entwicklungsszenarien überprüft. Machbar war bislang noch keine. Kommt es jetzt wieder zur militärischen Nutzung? Hosser (Archiv). Hosser

Auf Initiative der heimischen Bundestagsabgeordneten und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird eine mögliche militärische Reaktivierung der Straßburg-Kaserne in Idar-Oberstein nun offiziell geprüft. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat in einem Antwortschreiben auf Klöckners Vorschlag reagiert und eine „ergebnisoffene Prüfung“ durch das Verteidigungsministerium in Aussicht gestellt.

Die Bundestagsabgeordnete hatte den Minister auf das seit mehr als 15 Jahren ungenutzte Gelände aufmerksam gemacht – mit Blick auf die aktuellen Bestrebungen, die Bundeswehr wieder breiter aufzustellen. Die Personalstärke der Bundeswehr soll wieder aufwachsen, dafür fehlt es aber an Unterbringungsmöglichkeiten. Die Straßburg-Kaserne, einst von US-Streitkräften genutzt, sei – so Julia Klöckner – „aufgrund ihrer strategischen Lage im militärischen Umfeld von Idar-Oberstein und Baumholder ein idealer Standort für eine Wiederbelebung.“

Klöckner: „Bestehende Infrastruktur nutzen“

„In Zeiten sicherheitspolitischer Herausforderungen und knapper Ressourcen ist es sinnvoll, bestehende Infrastruktur zu nutzen, statt teure Neubauten zu errichten“, erklärt Klöckner. Auch die Stadt Idar-Oberstein signalisiere Offenheit für eine Reaktivierung, was für das gesellschaftliche Klima gegenüber der Bundeswehr spreche.

Boris Pistorius zeigt sich in seinem Schreiben offen für die Argumente der CDU-Politikerin und verweist darauf, dass die Thematik in die ressortinterne Liegenschaftsplanung einbezogen werde. Eine detaillierte Bewertung des Areals sei „angesichts der aktuellen Entwicklungen“ von Bedeutung, heißt es aus dem Ministerium. Bis etwas Ende des Jahres können man mit einem Prüfergebnis rechnen.

i Im November 2022 besichtigte eine Delegation des Stadtrats die Straßburgkaserne. Beim Bestreben, die Liegenschaft einer zivilen Nutzung zuzuführen, ist die Stadt seither keinen Schritt weiter. Stefan Conradt (Archiv). Stefan Conradt

Julia Klöckner begrüßt die Bereitschaft des Verteidigungsministeriums: „Ich freue mich, dass der Minister das Anliegen aufnimmt. Es geht um konkrete sicherheitspolitische Weichenstellungen. Die Region ist bereit, ihren Beitrag zu leisten. Zumal es dringend an der Zeit für eine Folgenutzung der Kaserne ist. Sie dem Verfall preiszugeben, wäre auch eine Belastung für die Stadt Idar-Oberstein.“ Mit der anstehenden Prüfung könnte ein möglicher Wiedereinzug der Bundeswehr in die traditionsreiche Kaserne eine realistische Option sein – eine Entscheidung mit Bedeutung weit über die Region hinaus.

Weingarten: „Bestmögliche Lösung für das Areal“

Joe Weingarten, für die SPD bis Februar im Bundestag und Mitglied des Verteidigungsausschusses, hält eine erneute militärische Nutzung der Straßburg-Kaserne durch die Bundeswehr für „vernünftig und unter den jetzigen Rahmenbedingungen wohl für die bestmögliche Lösung für das Areal. Die Straßburg-Kaserne ist für schweres Gerät – wie Panzer und Artillerie – nicht geeignet. Aber die Bundeswehr braucht ja, wenn die Wehrpflicht wiederkommt, wovon ich fest ausgehe, auch klassische Mannschafts- und Ausbildungskasernen. Dafür wäre die Liegenschaft in Algenrodt sehr gut geeignet.“

Auch Landrat Miroslaw Kowalski unterstützt die Idee: „Dank der räumlichen Nähe stellt die Straßburg-Kaserne eine ideale Ergänzung zur Rilchenberg- und zur Klotzbergkaserne dar, sie könnte während der Modernisierung der Artillerieschule als Ausweichquartier dienen und dauerhaft einen Beitrag zur Stärkung und zum Ausbau des Artilleriestandorts Idar-Oberstein leisten.“ Der russische Krieg gegen die Ukraine zeige, „wie wichtig eine schlagkräftige Artillerie zur militärischen Abschreckung ist“. Hinzu komme, dass eine Reaktivierung der früheren US-Liegenschaft „einen langjährigen Leerstand beseitigen würde, nachdem sich bislang keine nachhaltige zivile Nutzung umsetzen ließ. Darüber hinaus wären die mit den Baumaßnahmen verbundenen Aufträge für einheimische Unternehmen und die zusätzlichen Arbeitsplätze ein Gewinn für unsere Region, in der die Bundeswehr willkommen ist und traditionell eine hohe Akzeptanz genießt.“

Pehlke: „Langfristiges Konzept ist nötig“

Caroline Pehlke, SPD-Landtagskandidatin für die Wahl im nächsten Jahr, kommentiert: „Die Straßburg-Kaserne liegt seit Jahren brach – das ist für Idar-Oberstein eine vertane Chance. Deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass auf Initiative von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nun eine mögliche militärische Reaktivierung offiziell geprüft wird.“

Schon vor einiger Zeit habe das Idar-Obersteiner Bauamt die Idee einer erneuten militärischen Nutzung sowie weiterer gewerblicher Ansiedlungen in diesem Bereich angeregt und dazu auch Klöckner sowie den damaligen Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten kontaktiert. „Innerhalb der Stadtverwaltung evaluieren wir seit Jahren unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, der Bebauungsplan wurde von der städtischen Stadtplanung erarbeitet und ist bereits in Anpassung. Allerdings sind die Entwicklungsmöglichkeiten durch die angrenzende Schießanlage der Bundeswehr eingeschränkt. Sollte man sich erneut für eine militärische Nutzung entscheiden, ist es mir wichtig, dass dies mit einem langfristigen Konzept und einer klaren Perspektive geschieht, die sowohl der Bundeswehr als auch unserer Region Planungssicherheit gibt“, sagt die Idar-Obersteinerin.

Falls die Prüfung letztlich negativ ausfalle, bleibe es aus ihrer Sicht trotzdem entscheidend, dass endlich Bewegung in die Sache komme. Auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sei gefordert, aktiv zu werden und gemeinsam mit der Stadt Idar-Oberstein eine tragfähige Nutzungsperspektive zu entwickeln.