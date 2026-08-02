Straßentheater und Markt
Julia Klöckner und Jörg Pilawa besuchen Idar-Oberstein 
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner brachte ihren Lebensgefährten Jens Pilawa mit zur Eröffnung der Veranstaltung. Für den beka
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner brachte ihren Lebensgefährten Jens Pilawa mit zur Eröffnung der Veranstaltung. Für den bekannten Fernsehmoderator war es der erste Besuch in Idar-Oberstein, der 60-Jährige zeigte sich durchaus beeindruckt. Staatssekretär Dennis Alt trug
Leonhard Stibitz

Promi-Alarm beim Straßentheater-Festival, zu dem der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt gehört: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kam mit ihrem Lebensgefährten, dem TV-Quizmaster Jörg Pilawa, nach Idar-Oberstein. 

Lesezeit 1 Minute
Keine Frage: Neben den Jazztagen in Idar ist das Straßentheater-Festival mit dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Oberstein die beliebteste Veranstaltung der Stadt. Und dieses Mal auch noch bei traumhaftem Sommerwetter.Kunst, Kultur, Kreativität – und das alles als Fest für die ganze Familie in einer herrlich belebten Obersteiner Fußgängerzone: Beim Straßentheater-Festival begeisterten bereits am Samstag internationale Künstler mit ...
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