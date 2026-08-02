Straßentheater und Markt Julia Klöckner und Jörg Pilawa besuchen Idar-Oberstein Vera Müller 02.08.2026, 08:09 Uhr

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner brachte ihren Lebensgefährten Jens Pilawa mit zur Eröffnung der Veranstaltung. Für den bekannten Fernsehmoderator war es der erste Besuch in Idar-Oberstein, der 60-Jährige zeigte sich durchaus beeindruckt. Staatssekretär Dennis Alt trug Leonhard Stibitz

Promi-Alarm beim Straßentheater-Festival, zu dem der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt gehört: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kam mit ihrem Lebensgefährten, dem TV-Quizmaster Jörg Pilawa, nach Idar-Oberstein.

Keine Frage: Neben den Jazztagen in Idar ist das Straßentheater-Festival mit dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Oberstein die beliebteste Veranstaltung der Stadt. Und dieses Mal auch noch bei traumhaftem Sommerwetter.Kunst, Kultur, Kreativität – und das alles als Fest für die ganze Familie in einer herrlich belebten Obersteiner Fußgängerzone: Beim Straßentheater-Festival begeisterten bereits am Samstag internationale Künstler mit ...







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