Austausch in Idar-Oberstein Julia Klöckner trifft schwules Paar mit zwei Söhnen Vera Müller 02.04.2026, 08:37 Uhr

i Jan (links) und Jonas Bender mit ihren beiden kleinen Söhnen: Das Familienglück ist perfekt. Davon überzeugte sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei einem Gespräch im Idar-Obersteiner Maje-Café. Annika Scheidt/Büro Klöckner

Ein schwules Paar, das zwei Söhne hat: Die „Papas vom Dorf“ sorgen bundesweit für Schlagzeilen. Und dafür interessiert sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die sich mit Jan und Jonas Bender in Idar-Oberstein getroffen hat.

Julia Klöckner, heimische CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin, trifft sich mit einem schwulen Männer-Paar, das einen kleinen Jungen adoptiert und einen zweiten Pflegesohn hat, im Maje-Café in der Obersteiner Fußgängerzone. Klingt ein wenig nach einem April-Scherz.







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