Ein schwules Paar, das zwei Söhne hat: Die „Papas vom Dorf“ sorgen bundesweit für Schlagzeilen. Und dafür interessiert sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die sich mit Jan und Jonas Bender in Idar-Oberstein getroffen hat.
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Julia Klöckner, heimische CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin, trifft sich mit einem schwulen Männer-Paar, das einen kleinen Jungen adoptiert und einen zweiten Pflegesohn hat, im Maje-Café in der Obersteiner Fußgängerzone. Klingt ein wenig nach einem April-Scherz.