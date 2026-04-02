Austausch in Idar-Oberstein
Julia Klöckner trifft schwules Paar mit zwei Söhnen
Jan (links) und Jonas Bender mit ihren beiden kleinen Söhnen: Das Familienglück ist perfekt. Davon überzeugte sich Bundestagsprä
Jan (links) und Jonas Bender mit ihren beiden kleinen Söhnen: Das Familienglück ist perfekt. Davon überzeugte sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei einem Gespräch im Idar-Obersteiner Maje-Café.
Annika Scheidt/Büro Klöckner

Ein schwules Paar, das zwei Söhne hat: Die „Papas vom Dorf“ sorgen bundesweit für Schlagzeilen. Und dafür interessiert sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die sich mit Jan und Jonas Bender in Idar-Oberstein getroffen hat. 

Lesezeit 3 Minuten
Julia Klöckner, heimische CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin, trifft sich mit einem schwulen Männer-Paar, das einen kleinen Jungen adoptiert und einen zweiten Pflegesohn hat, im Maje-Café in der Obersteiner Fußgängerzone. Klingt ein wenig nach einem April-Scherz.

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