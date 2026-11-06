Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe Julia Klöckner kommt zum Martinimarkt Peter Bleyer

Niels Heudtlaß

Vera Müller 06.11.2026, 14:00 Uhr

i In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder. Hosser

Eine Stimme kann einen großen Unterschied machen – vor allem, wenn sie eigentlich nicht existiert. Im Kreistag verzählte sich die Sitzungsleitung und sorgte damit für vollendetes Chaos.

Hossers Erinnerungen Wer sich für die Zeitgeschichte des Kreises Birkenfeld interessiert, kommt an dem Bildmaterial von Gerhard Hosser und seiner Familie nicht vorbei. Der im vergangenen Herbst im Alter von 98 Jahren verstorbene Fotograf hinterließ aber nicht nur einzigartiges Bildmaterial und ein Familienunternehmen, das längst das kollektive Bildgedächtnis der Region darstellt, sondern veröffentlichte zudem einen ...







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