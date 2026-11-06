Eine Stimme kann einen großen Unterschied machen – vor allem, wenn sie eigentlich nicht existiert. Im Kreistag verzählte sich die Sitzungsleitung und sorgte damit für vollendetes Chaos.
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Hossers Erinnerungen
Wer sich für die Zeitgeschichte des Kreises Birkenfeld interessiert, kommt an dem Bildmaterial von Gerhard Hosser und seiner Familie nicht vorbei. Der im vergangenen Herbst im Alter von 98 Jahren verstorbene Fotograf hinterließ aber nicht nur einzigartiges Bildmaterial und ein Familienunternehmen, das längst das kollektive Bildgedächtnis der Region darstellt, sondern veröffentlichte zudem einen ...