Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe
Julia Klöckner kommt zum Martinimarkt
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrs
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder.
Hosser

Eine Stimme kann einen großen Unterschied machen – vor allem, wenn sie eigentlich nicht existiert. Im Kreistag verzählte sich die Sitzungsleitung und sorgte damit für vollendetes Chaos. 

Lesezeit 6 Minuten

Hossers Erinnerungen

Wer sich für die Zeitgeschichte des Kreises Birkenfeld interessiert, kommt an dem Bildmaterial von Gerhard Hosser und seiner Familie nicht vorbei. Der im vergangenen Herbst im Alter von 98 Jahren verstorbene Fotograf hinterließ aber nicht nur einzigartiges Bildmaterial und ein Familienunternehmen, das längst das kollektive Bildgedächtnis der Region darstellt, sondern veröffentlichte zudem einen ...
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