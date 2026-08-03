Bundestagspräsidentin in Sien Julia Klöckner informiert sich über Zukunftsprojekte Günter Weinsheimer 03.08.2026, 13:00 Uhr

i Herzlich empfangen wurde Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor dem Siener Schloss von dem Besitzerehepaar Astrid Gräfin von Luxburg und Dr. Rüdiger Graf von Luxburg (im Bild vorn). Günter Weinsheimer. Friederike von Luxburg

Vom Hildegard-Jahr bis zum Kita-Neubau: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte kürzlich Schloss Sien, um sich über regionale Zukunftsprojekte auszutauschen.

Sien. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte jüngst das 1770/71 erbaute Schloss Sien besucht, um sich mit den Grafen von Luxburg über regionale Zukunftsprojekte auszutauschen. Im Fokus des Treffens standen kulturelle, soziale und kooperative Projekte zur Stärkung der Region, allen voran die Programmplanung für das Hildegard-Jahr 2029.







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