Vom Hildegard-Jahr bis zum Kita-Neubau: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte kürzlich Schloss Sien, um sich über regionale Zukunftsprojekte auszutauschen.
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Sien. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte jüngst das 1770/71 erbaute Schloss Sien besucht, um sich mit den Grafen von Luxburg über regionale Zukunftsprojekte auszutauschen. Im Fokus des Treffens standen kulturelle, soziale und kooperative Projekte zur Stärkung der Region, allen voran die Programmplanung für das Hildegard-Jahr 2029.