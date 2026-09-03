Bedarf an Baugrundstücken
Julia Klöckner im Gespräch mit Dickesbachern
Ortsbürgermeister Patrick Gehres (rechts) und Ratsmitglied Ulrich Christ freuten sich über den Besuch von Bundestagspräsidentin
Ortsbürgermeister Patrick Gehres (rechts) und Ratsmitglied Ulrich Christ freuten sich über den Besuch von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
Günter Weinsheimer

Dickesbach wächst und steht vor Herausforderungen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner informiert sich über den Bedarf an Baugrundstücken und die Zukunftspläne der Gemeinde.

Lesezeit 1 Minute
Die heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner ist regelmäßig in den Ortsgemeinden ihres Wahlkreises unterwegs, um sich vor Ort über aktuelle Themen und Anliegen zu informieren. Am Dienstag besuchte sie die 430-Einwohner-Gemeinde Dickesbach, wo sie von Ortsbürgermeister Patrick Gehres, Florian Schäfer (Beigeordneter), Ratsmitglied Ulrich Christ und Bürgerinnen und Bürgern Dickesbachs im 2012 erbauten Bürgerhaus begrüßt wurde.
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