Dickesbach wächst und steht vor Herausforderungen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner informiert sich über den Bedarf an Baugrundstücken und die Zukunftspläne der Gemeinde.
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Die heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner ist regelmäßig in den Ortsgemeinden ihres Wahlkreises unterwegs, um sich vor Ort über aktuelle Themen und Anliegen zu informieren. Am Dienstag besuchte sie die 430-Einwohner-Gemeinde Dickesbach, wo sie von Ortsbürgermeister Patrick Gehres, Florian Schäfer (Beigeordneter), Ratsmitglied Ulrich Christ und Bürgerinnen und Bürgern Dickesbachs im 2012 erbauten Bürgerhaus begrüßt wurde.