Bürgermeisterwahl am 22. März: Julia Hagner will Kompetenz in Rechtsfragen einbringen
Bürgermeisterwahl am 22. März
Julia Hagner will Kompetenz in Rechtsfragen einbringen
Julia Hagner tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März als parteilose Bewerberin für die Freien Wähler Pro Hunsrück an. In unserem Steckbrief beantwortet sie Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Lesezeit 3 Minuten
Julia Hagner ist 43 Jahre alt und lebt mit ihrem Ehemann in Veitsrodt, wo sie seit Juli 2023 als Ortsbürgermeisterin fungiert. Nach der allgemeinen Hochschulreife legte sie das erste und zweites juristische Staatsexamen ab und arbeitet seit 2012 als Verwaltungsjuristin bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein.