Wahl VG Herrstein-Rhaunen Julia Hagner möchte das Rad nicht immer neu erfinden Vera Müller 13.03.2026, 19:00 Uhr

i Julia Hagner ist Veitsrodts Ortschefin. Nun möchte sie Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen werden. Nikola Krieger

Julia Hagner, Ortschefin in Veitsrodt, bringt ohne Frage umfassendes Verwaltungswissen mit, sie ist bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein angestellt. Nun strebt sie an, Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen zu werden.

Verwaltung aus der Praxis – klar, verlässlich, lösungsorientiert: So wirbt Julia Hagner – 43 Jahre alt, verheiratet und seit Juli 2023 Veitsrodter Ortsbürgermeisterin – für sich. Die Volljuristin ist seit mehr als 13 Jahren Leiterin des Rechtswesens und stellvertretende Büroleiterin bei der Stadt Idar-Oberstein.







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