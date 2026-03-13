Wahl VG Herrstein-Rhaunen
Julia Hagner möchte das Rad nicht immer neu erfinden
Julia Hagner ist Veitsrodts Ortschefin. Nun möchte sie Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen werden.
Julia Hagner ist Veitsrodts Ortschefin. Nun möchte sie Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen werden.
Nikola Krieger

Julia Hagner, Ortschefin in Veitsrodt, bringt ohne Frage umfassendes Verwaltungswissen mit, sie ist bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein angestellt. Nun strebt sie an, Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen zu werden. 

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Verwaltung aus der Praxis – klar, verlässlich, lösungsorientiert: So wirbt Julia Hagner – 43 Jahre alt, verheiratet und seit Juli 2023 Veitsrodter Ortsbürgermeisterin – für sich. Die Volljuristin ist seit mehr als 13 Jahren Leiterin des Rechtswesens und stellvertretende Büroleiterin bei der Stadt Idar-Oberstein.

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