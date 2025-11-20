Jugendhilfeausschuss Jugendtreff Oberstein kann schon am 1. Dezember starten 20.11.2025, 20:00 Uhr

i Sport, Spiel und Spaß stehen im "Kids Treff" im Mittelpunkt. Jetzt soll das ehrenamtliche Angebot der Evangelischen Christusgemeinde zum offiziellen Jugendzentrum für Oberstein ausgeweitet werden. Michael Greber

Seit Jahren wird in politischen Kreisen davon geredet, dass auch Oberstein ein Jugendzentrum wie das JAM in Idar braucht. Die Umsetzung war schwierig, aber jetzt könnte es ganz schnell gehen.

Schon im Januar 2023 hatte die SPD im Jugendhilfeausschuss einen Antrag eingebracht, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den Bedarf für ein Jugendzentrum in Oberstein ermitteln sollte. Diese AG empfahl dem Ausschuss in der April-Sitzung, zeitnah zwei Stellen für die dezentrale Jugendarbeit auszuschreiben und Räumlichkeiten für ein Jugendzentrum im Stadtteil Oberstein zu suchen.







