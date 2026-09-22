Anastasia Dima und Marvin Scheer sind selbst erst 19 Jahre alt. Trotzdem organisieren sie den Jugendraum in der Gemeinde ehrenamtlich. Weil sei etwas für die Gemeinschaft tun und dabei Erfahrung für ihren eigenen Traum sammeln wollen.
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Verschiedene Brettspiele blitzen bunt aus einem Regal an der Wand hervor, ein großer Tisch steht in der Mitte, die Küche wartet darauf, benutzt zu werden. An jedem Montag gehört dieser Raum im Haus der Jugend in Hoppstädten-Weiersbach auch wirklich wieder der Jugend.