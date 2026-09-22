Das sind unsere guten Seelen
Jugendliche schmeißen Jugendraum Hoppstädten-Weiersbach
Marvin Scheer und Anastasia Dima wollen Kindern und Jugendlichen im Jugendraum Hoppstädten-Weiersbach einen Ort für Gemeinschaft
Marvin Scheer und Anastasia Dima wollen Kindern und Jugendlichen im Jugendraum Hoppstädten-Weiersbach einen Ort für Gemeinschaft bieten.
Niels Heudtlaß

Anastasia Dima und Marvin Scheer sind selbst erst 19 Jahre alt. Trotzdem organisieren sie den Jugendraum in der Gemeinde ehrenamtlich. Weil sei etwas für die Gemeinschaft tun und dabei Erfahrung für ihren eigenen Traum sammeln wollen. 

Lesezeit 3 Minuten
Verschiedene Brettspiele blitzen bunt aus einem Regal an der Wand hervor, ein großer Tisch steht in der Mitte, die Küche wartet darauf, benutzt zu werden. An jedem Montag gehört dieser Raum im Haus der Jugend in Hoppstädten-Weiersbach auch wirklich wieder der Jugend.
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