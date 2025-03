Jugendliche attackieren Mann (36) in Oberstein

Ein Video, das eine heftige Schlägerei in der Obersteiner Fußgängerzone zeigt, beschäftigt aktuell die Polizei Idar-Oberstein und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.

Ein Video wurde in den vergangenen Tagen tausendfach auf den digitalen Plattformen geteilt: Es zeigt eine brutale Attacke im Bereich der Fußgängerzone Oberstein (Pop-up-Store/„Gilsbachs Eck“).

Auf dem Video, das mittlerweile vor dem Hintergrund der Gewaltdarstellungen aus dem Netz beziehungsweise zumindest auf Facebook genommen wurde (in einigen Versionen waren die Gesichter erkennbar, in anderen wurden sie unkenntlich gemacht), war zu sehen, wie eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 16 Jahren einen 36-jährigen Mann, wie die Polizei informiert, mit Schlägen und Tritten angreift. Außerdem war aggressive verbale Kommunikation auf dem Video wiedergegeben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag, 18. März, 18 Uhr.

Gegen den Kopf geschlagen

Dabei war erkennbar, wie von zumindest einem der anderen Beteiligten mit einem Gegenstand (einem Gürtel oder einem kurzen Schlagstock?) auf den zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden liegenden Mann massiv und mehrfach eingeschlagen wird – auch gegen den Kopf. Zudem wurde der Mann, der im Verlauf der Attacke am Boden lag, getreten. Das Opfer flüchtete, die Täter ebenfalls. Auf dem Video waren Personen zu erkennen, die nicht helfend eingreifen.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der bisher erfolgten Ermittlungen konnte die Polizei Idar-Oberstein die Identität aller Tatverdächtigen feststellen. Weitere Untersuchungen des Vorfalls dauern an. Gefilmt worden war die Szene nach Informationen unserer Zeitung von einer jungen Frau.

Anzeige erstattet

Eine Flut von Kommentaren erhielt das Video: Helfen statt zu filmen? Eingreifen? Handeln? Die Polizei rufen? Die Debatte wurde sehr emotional geführt und politisiert – vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Angreifern offenbar um junge Erwachsene mit Migrationshintergrund handelt. Auch auf diversen AfD-Facebook-Seiten wurde das Video offensiv geteilt.

Bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach und bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde am Montag nach Informationen unserer Zeitung Anzeige erstattet: Ein Mann aus der Region (Name bekannt) mit juristischem Hintergrund wollte den Vorfall nicht einfach so hinnehmen und hat agiert, wie er unserer Zeitung sagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Verbreitung der Videos über Social Media eine strafbare Verletzung der Persönlichkeitsrechte nach Paragraf 201a StGB darstellt.