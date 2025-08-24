Am Landgericht in Bad Kreuznach hat am Freitag ein Prozess wegen gewerbsmäßigem Anbau und Handel von Cannabis gegen neun Angeklagte albanischer Herkunft begonnen. Sie betrieben bis Januar Plantagen in Idar-Oberstein, Hahnenbach und Bellheim.

i Die Staatsanwälte Wolfgang Jung (rechts) und Atilay Gürbüz sollen als Vertretung der Anklage den Verlauf des Mammutprozesses gegen sieben Albaner wegen bandenmäßigen Drogenhandels gewährleisten. Günter Schönweiler

Bei der Eröffnung des Hauptverfahrens wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge gegen neun Angeklagte kam die Logistik im Justizgebäude in Bad Kreuznach an ihre Grenzen. Der größte Sitzungssaal musste vorher etwas umgestaltet werden – es waren mehr Tische für die insgesamt neun Angeklagten erforderlich. Und dies ging zulasten der Zuschauerreihen.

Eine durchsichtige Trennbarriere zwischen Zuschauerraum und den Prozessbeteiligten fiel weg. Und dennoch blieben die Sicherheitsvorkehrungen hoch – im Gegenteil: Sie wurden noch höher als sonst üblich gefahren. Der Zugang erfolgte über eine eingerichtete Schleuse mit einem Metalldetektor – fast wie am Flughafen. Am Ende der Schleuse wartete die Personenkontrolle. Auch galt ein Handyverbot.

Der Aufwand war berechtigt, weil die 5. Strafkammer (Jugendkammer) des Landgerichts im Hauptverfahren gegen neun Angeklagte, allesamt aus Albanien stammend, wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis eröffnet hatte. Den neun Angeklagten, die alle in U-Haft sitzen, wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, gemeinschaftlich im Zeitraum von Frühjahr 2024 bis Ende Januar 2025 im Großraum Idar-Oberstein (drei Plantagen), Hahnenbach (eine Plantage) und Bellheim (ebenfalls eine Plantage) Cannabis in größerer Menge illegal angebaut und dies zum gewinnbringenden Weiterverkauf gehandelt zu haben. Für immerhin 90.000 Euro wurde Cannabis bereits abgesetzt – die nächste Ernte fuhr dann die Kriminalpolizei ein.

In dem Verfahren sind bislang zehn Verhandlungstermine terminiert worden, welche jeweils im Sitzungssaal sieben des Justizzentrums Bad Kreuznach stattfinden werden. Geplant ist, das Urteil gegen die Angeklagten im November zu fällen. Diese lange Prozessdauer war auch auf Verteidigerseite und bei der Staatsanwaltschaft zu berücksichtigen. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht, Annegret Werner, baute deshalb auch vor und wollte für ein geordnetes Prozessende stehen. Jedem der neun Angeklagten steht ein Verteidiger zu. Aber bei einer solch langen zeitlichen Planung könnten Verteidiger auch mal ausfallen – dann droht eine Verfahrensabtrennung und Neubeginn.

Die Strafprozessordnung (StPO) sieht vor, dass ein Prozess längstens drei Wochen unterbrochen werden darf – ansonsten platzt er und müsste von vorn beginnen. Deshalb waren bei der Prozesseröffnung 15 Verteidiger erschienen, die sich in den folgenden Tagen personell abstimmen dürften. Auch die Staatsanwaltschaft hatte vorgesorgt und mit Staatsanwalt Wolfgang Jung auch einen zweiten Staatsanwalt Atilay Gürbüz entsandt. Beide sollen inhaltlich auf dem gleichen Verfahrensstand sein und bleiben.

Erfahrungsgemäß suchen Verteidiger nach Fallstricken, um solch umfangreiche Verfahren zu torpedieren. Für den zuständigen Ankläger Jung, der Mann in Sachen Drogendelikte, sollten absehbare Klippen umschifft bleiben. Auch wenn die Angeklagten in Handfesseln im Gerichtssaal aus den Justizvollzugsanstalten (JVA) Wöllstein, Frankenthal, Wittlich, Trier und Koblenz gebracht worden waren, sorgten mehr als 20 Wachtmeister für die Sicherheit im Sitzungssaal. Diesem Aufwand geschuldet, begann der Prozess mit 45-minütiger Verspätung. Es blieb aber überraschend ruhig und geordnet in Sitzungssaal – auch wenn es eng zuging.

Immerhin konnte Staatsanwalt Jung die dicke Anklageschrift binnen eines rund halbstündigen Vortrags verlesen. Und die Gerichtsvorsitzende fragte die Verteidigerreihen und Anklagebänke ab, inwieweit Angaben zur Sache wie zur Person gemacht würden. Einige der Angeklagten wollten ihr bisheriges Leben tatsächlich offenlegen, nur einer mochte sich auch zur Sache selbst einlassen. Und tat dies auch… (Bericht folgt.)