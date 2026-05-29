Erste Gäste kommen am Montag Jugendherberge heißt jetzt offiziell „Edelsteinland“ Stefan Conradt 29.05.2026, 16:00 Uhr

i Die sanierte Jugendherberge Idar-Oberstein trägt nun auch offiziell den Namen "Edelsteinland". Stefan Conradt

Obwohl derzeit noch alle Zeichen auf Baustelle stehen: Die ersten Gäste in der „Alten Treibe“ kommen am Montag. Doch es ist noch allerhand zu tun, vor allem im Außenbereich.

Wer sich derzeit das emsige Werkeln in der und rund um die Jugendherberge Idar-Oberstein, die nun offiziell den Namen „Edelsteinland“ trägt, so anschaut, kann kaum glauben, dass hier am Montag die ersten Gäste einziehen werden: Zwei Schulklassen aus der Nordpfalz haben sich bereits früh im Jahr eingebucht, und das neue, knapp 20-köpfige Juhe-Team um Hannah Ihli nutzt das „Soft Opening“, um in den künftigen Arbeitsalltag hineinzukommen.







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