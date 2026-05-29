Obwohl derzeit noch alle Zeichen auf Baustelle stehen: Die ersten Gäste in der „Alten Treibe“ kommen am Montag. Doch es ist noch allerhand zu tun, vor allem im Außenbereich.
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Wer sich derzeit das emsige Werkeln in der und rund um die Jugendherberge Idar-Oberstein, die nun offiziell den Namen „Edelsteinland“ trägt, so anschaut, kann kaum glauben, dass hier am Montag die ersten Gäste einziehen werden: Zwei Schulklassen aus der Nordpfalz haben sich bereits früh im Jahr eingebucht, und das neue, knapp 20-köpfige Juhe-Team um Hannah Ihli nutzt das „Soft Opening“, um in den künftigen Arbeitsalltag hineinzukommen.