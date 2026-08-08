Erhöhung vorgeschlagen Jugendfreizeitstätte in Hattgenstein ist viel zu billig Stefan Conradt 08.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Jugendfreizeitstätte Hattgenstein ist sehr beliebt. Jetzt sollen die Buchungs- und Verpflegungspreise in der vom Kreis Birkenfeld betriebenen Einrichtung moderat angehoben werden. Stefan Conradt

Die Jugendfreizeitstätte des Kreises in Hattgenstein ist nicht nur gut ausgestattet, sondern auch stets voll ausgelastet - kein Wunder, bietet sie doch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nur die wenigsten wissen, dass der Landkreis Birkenfeld in Hattgenstein eine attraktive und gut ausgestattete Jugendfreizeitstätte betreibt, die – nicht nur von Gruppen und Schulklassen aus dem Birkenfelder Land – voll ausgelastet ist. Derzeit ist sie für etwa ein Jahr mit Freizeiten, aber auch Seminaren, Tagungen und Workshops ausgebucht.







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