Erhöhung vorgeschlagen
Jugendfreizeitstätte in Hattgenstein ist viel zu billig
Die Jugendfreizeitstätte Hattgenstein ist sehr beliebt. Jetzt sollen die Buchungs- und Verpflegungspreise in der vom Kreis Birke
Die Jugendfreizeitstätte Hattgenstein ist sehr beliebt. Jetzt sollen die Buchungs- und Verpflegungspreise in der vom Kreis Birkenfeld betriebenen Einrichtung moderat angehoben werden.
Stefan Conradt

Die Jugendfreizeitstätte des Kreises in Hattgenstein ist nicht nur gut ausgestattet, sondern auch stets voll ausgelastet - kein Wunder, bietet sie doch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Lesezeit 2 Minuten
Nur die wenigsten wissen, dass der Landkreis Birkenfeld in Hattgenstein eine attraktive und gut ausgestattete Jugendfreizeitstätte betreibt, die – nicht nur von Gruppen und Schulklassen aus dem Birkenfelder Land – voll ausgelastet ist. Derzeit ist sie für etwa ein Jahr mit Freizeiten, aber auch Seminaren, Tagungen und Workshops ausgebucht.
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