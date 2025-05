Die Feuerwehr Idar-Oberstein hat am Wochenende ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die Jugendabteilung der Feuerwache 3 in Nahbollenbach veranstaltete einen Festakt anlässlich ihres 45-jährigen Bestehens.

Schon am Morgen starteten sechs Jugendfeuerwehren zu einer Wanderrallye. An verschiedenen Stationen mussten sie ihre Geschicklichkeit und ihr feuerwehrtechnisches Wissen unter Beweis stellen. Die Stoppuhr lief im Hintergrund. Wie gut es um die Nachwuchsarbeit im Kreis Birkenfeld bestellt ist, spiegelte das Ergebnis wieder: Alle Gruppen lagen zeitlich sehr knapp beieinander. Die Jugendlichen der Wache 4/Weierbach konnten den Sieg verbuchen und sich den großen Pokal sichern.

Nach einer Verpflegungspause mit Spaghetti, Leckerem vom Rost und selbst gemachten Waffeln startete dann der Festakt. „Als Oberbürgermeister dieser Stadt erfüllt es mich mit großer Freude und Stolz, wie sich junge Menschen seit Jahrzehnten für die Erhaltung der Sicherheit und des Gemeinwohls ausbilden lassen", sagte OB Frank Frühauf.

Peter Müller, Stadtrat und Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr, ließ die vielen Jahre mit kurzweiligen Anekdoten Revue passieren, Frank Knapp, stellvertretender Wehrleiter der Stadt, richtete Grußworte an die zahlreichen Gäste. Dann wurde es feierlich. Stefan Werle wurde für seine mehr als 30-jährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen der Jugendarbeit mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber und mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz von Dominik Olck ausgezeichnet. Werle hat über viele Jahre die Jugendfeuerwehr auf Orts-, Stadt- und Kreisebene in besonderem Maße und mit beispielhaftem Engagement unterstützt.

Am 31. Dezember 2024 hat er den Staffelstab des Jugendwartes an seine Kameradin Sara Fewinger weitergereicht. „Seine Jugendfeuerwehr“ hatte noch einen Präsentkorb und einen bedruckten Feuerwehrschlauch als Geschenk für ihn parat. Der Wache 3 bleibt Werle als aktiver Feuerwehrmann erhalten. scc