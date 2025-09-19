Sein Ruf eilt ihm seit Langem voraus: Wenn Jürgen von der Lippe auf Tour geht, muss sein Veranstalter kaum Werbung machen. Die meist kleineren Hallen und Theater sind ohnehin voll. So war es auch in Idar-Oberstein, wo der Altmeister erstmals auftrat.
Als nach dem zweiten Läuten im Stadttheater die Bühne noch kurz leerbleibt, fordert das Publikum lautstark per Beifall das Auftreten von Jürgen von der Lippe. Er hat wohl zahlreiche Fans in der Schmuckstadt an der Nahe, in der er zum allerersten Mal auftritt.